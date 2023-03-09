Наши в Техасе. Восемь стартапов представят Украину на всемирной ярмарке технологий SXSW

SXSW (South by Southwest) – це щорічна подія в Остіні, штат Техас, яка включає численні фестивалі, зокрема музичні та кіно, а також виставки та конференції для інтерактивних галузей.

Щороку в березні у рамках SXSW відбувається виставка креативних індустрій. Вона об'єднує інноваційні продукти у сферах дизайну, розваг, соціальних благ та здоров'я.

Як зазначають організатори, представленні продукти здатні перенести відвідувачів у наступне століття і навіть далі.

Крім презентації власного продукту, учасники заходу можуть побудувати партнерські відносини з представниками американського та європейського бізнесів.

Минулого року українські стартапи вперше представляли країну на SXSW, їх було шість. Цьогоріч українську делегацію представлятимуть вісім інноваційних компаній. Усього у відборі взяли участь понад 50 претендентів, 15 з яких запросили на онлайн-презентацію власних проєктів.

Також українська делегація братиме участь в Innovation Bridge Europe House – об’єднаному проєкті організаторів національних делегацій з Європи, Канади та Великої Британії.

Які продукти представлять українські розробники на SXSW 2023?

Аудіовізуальна платформа для телепортації від Aspichi

Основним продуктом Aspichi є платформа, яка транслює користувачам шоломів віртуальної реальності (VR) відео та аудіо в режимі реального часу. Тобто ця технологія перемістить у місце, звідки ведеться трансляція.

Одним з напрямків роботи команди під час війни стала "культурна дипломатія" через VR і реєстрація російських злочинів у режимі відео на 360 градусів.

Так, європейські міністри культури під час візиту до Львова в червні 2022 року змогли віртуально побувати у зруйнованих Бучі та Ірпені.

Крім культурної дипломатії, технології почали застосовувати при наданні психологічних послуг та в тренінгах. Також платформа Aspichi допомагає популяризувати культурну спадщину.

В Україні Aspichi працює в B2G (Business-to-government). Планує надавати послуги корпоративному сегменту у сферах телемедицини, відеобезпеки, будівництва, онлайн-освіти, виробництва.

Стартап наприкінці 2021 року заснували Максим Гончарук та Віктор Самойленко. На SXSW його представники планують зустрітися з потенційними партнерами (Meta, AWS, MS, Qualcomm) і хочуть залучити нових клієнтів та інвесторів.

У 2023 році Aspichi зосередиться на роботі в Україні, а у 2024 році планує вийти на ринок США.

Віртуальна примірочна від 3DLOOK

Флагманський продукт компанії 3DLOOK – YourFit. Це віртуальна примірочна, яка працює на запатентованій технології мобільного сканування тіла.

Вона розміщується як віджет на сторінках онлайн-магазинів. Відкривши його, потенційний покупець може легко відсканувати себе, зробивши лише два фото.

Далі алгоритм на основі штучного інтелекту (ШІ) інформує, який розмір підійде покупцю, і дає змогу віртуально приміряти товар.

YourFit допомагає брендам зменшити кількість повернень товару, а покупці отримують персоналізовані рекомендації щодо фасону та розміру одягу.

"Наші клієнти можуть це підтвердити. У середньому кількість повернень товарів у них зменшується на 6%, конверсія зростає на 16%, а середня вартість замовлення підвищується на 23%", – розповідає CEO 3DLOOK Вадим Роговський.

Він заснував компанію 3DLOOK у 2016 році. У кінці 2021 року загальна сума залучених інвестицій становила 14,7 млн дол. Роговський розповів, що компанії вдалося максимально наблизитися до поставленої цілі – оцінки на 100 млн дол.

Основними клієнтами компанії є D2C-бренди та ритейлери. За 2021 рік дохід 3DLOOK становив майже 2 млн дол.

Також компанія співпрацює з гігантами ринку із списку Fortune 500. Серед її клієнтів є й українські компанії: Intertop та бренд Юлії Пеліпас Bettter. 3DLOOK прагне розширити свою присутність у сфері онлайн-шопінгу.

Платформа для створення реалістичного 3D-контенту від ZibraAI

Стартап ZibraAI будує екосистему комплементарних інструментів на основі ШІ, щоб спростити і пришвидшити створення віртуального контенту для ігор та VR-проєктів. Його перша технологія дозволяє стискати 3D-дані.

Головними продуктами стартапу є серія Zibra Liquids Pro, Zibra Smoke & Fire та Zibra VDB. Перші два призначені для роботи з візуальними ефектами.

"Це продукти для симуляції візуальних ефектів у реальному часі. Вони дозволяють розробникам ігор створювати інтерактивні ігрові механіки на основі реалістичної фізики ефектів, зокрема, води, диму та вогню, для різних платформ і навіть VR", – каже керівник відділу зростання в ZibraAI Костянтин Тимощук.

Zibra VDB – це технологія із стиснення даних OpenVDB (формат кінематографії, який зберігає високоякісні, об’ємні 3D-ефекти).

Ще один напрям ZibraAI – генерація 3D-об'єктів за допомогою ШІ. Він наразі на етапі MVP (мінімально життєздатний продукт).

"Наші технології дуже популярні в США. Їх широко використовують в Азії, зокрема, у Японії. Близько 70 тис людей використовують наші продукти для створення віртуального контенту – ігор або VR-проєктів", – розповідає Тимощук.

На SXSW ZibraAI планує представити свої технології американським розробникам. Ще одна ціль поїздки – фіналізація раунду інвестицій у стартап.

"Гугл-аналітика" для відеотрансляцій від Esports Charts

Компанію заснували у 2016 році. Esports Charts починала роботу як аналітична платформа escharts.com.

Зараз вона займається глядацькою аналітикою онлайн-мовлення і надає доступ до статистики із світу кіберспорту, стримінгу, розваг і традиційного спорту.

У 2018-2020 роках компанія залучила "ангельські" інвестиції (фінансова та експертна підтримка на ранніх етапах розвитку стартапу).

Esports Charts володіє близько 50-ма метриками про будь-який турнір, команду, організатора, інфлюенсера чи гравця.

Найбільше користувачів компанії – в Азії та Північній Америці, зокрема США. До провідної пʼятірки країн входять Австрія, Україна та Великобританія.

За допомогою Esports Charts бізнес, який зацікавлений у ринках кіберспорту, стримінгу, розваг і традиційного спорту, може отримати статистичні дані про їхню аудиторію.

Наприклад, компанія регулярно досліджує український сегмент Twitch, зокрема зростання каналів та аудиторії.

На SXSW компанія хоче знайти партнерів, оскільки у 2023 році планує запустити нові продукти.

Віртуальні світи від Mriya production

Mriya production розробляє 3D-контент для віртуального продакшну. Сам 3D-контент – це комп’ютерна гра, де можна пересуватися та змінювати елементи. У сукупності це називається віртуальним середовищем (Virtual Environment).

Таке середовище – це унікальне поєднання комп’ютерних ігор, класичного 3D-моделювання та кіноіндустрії.

Як зазначають у Mriya production, зручність технології в тому, що режисер під час знімання може пересунути гору або опустити сонце. Це робиться протягом десяти хвилин прямо на знімальному майданчику.

Mriya production також може працювати з реальними декораціями, світлом та камерами, тобто здатна спрощувати знімальний процес.

Як юридична особа команда зареєструвалася у 2021 році, а в наступному виконала перший міжнародний контракт.

Послуги Mriya production орієнтовані на кліпмейкерів, фільммейкерів, креативні агенції. Команда працює з клієнтами з Великої Британії, Німеччини та Сінгапуру, але найбільшим їхнім ринком є Сполучені Штати.

На SXSW цьогоріч буде панель для віртуальних виробників, тому це ідеальне місце для нетворкінгу і пошуку партнерів.

Додаток для обміну почуттями Obimy

Obimy – це застосунок, який у 2020 році запустили архітектор Женя Засуцький та ІТ-компанія Empat. Спочатку він позиціонувався як додаток, де можна ділитися серцебиттям та кількістю кроків і отримати емоційну підтримку.

Зараз застосунок використовують як месенджер, де користувачі можуть ділитися приємними жестами, дотиками та розповідати про свій настрій.

За п’ять місяців великої війни аудиторія додатка збільшилася з 20 тис до 5 млн користувачів.

Сервіс з пошуку дизайнера Awesomic

Awesomic – сервіс, що зв'язує компанії та дизайнерів. Його алгоритм розбиває завдання на параметри та підбирає виконавців.

Клієнти можуть скористатися підпискою, яка дає доступ до спільноти перевірених професіоналів.

Користувачі можуть отримати рішення для будь-якого дизайн-завдання: лого та брендинг, продуктовий дизайн, друковані та маркетингові матеріали, презентації та анімації.

Клієнти можуть оформити передплату та отримувати щоденні оновлення стосовно виконання їх завдань.

У 2021 році стартап пройшов у бізнес-інкубатор Y Combinator, через який залучив 125 тис дол.

Фонд для розвитку стартапів Ukrainian Startup Fund

Державний фонд покликаний допомагати створювати та розвивати технологічні стартапи на початкових етапах (pre-seed та seed) для збільшення їх глобальної конкурентоспроможності.

Фонд відбирає стартапи для надання грантів на конкурсній основі. Оцінює та обирає компанії рада незалежних інвестиційних експертів.

Стартап може отримати 25 тис дол на етапі pre-seed та 50 тис дол – на етапі seed.

Крім того, перспективним стартапам фонд надає до 10 тис дол для участі в навчальних програмах відомих українських та міжнародних акселераторів.