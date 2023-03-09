Электричества достаточно для нужд внутри страны, проблема в доставке - Укрэнерго

В целом в Украине после российских атак в четверг отсутствует проблема дефицита электроэнергии, однако враг повредил сеть, по которой электричество доставляется в регионы.

Об этом рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемаратона.

Он отметил, что своими атаками враг не достиг своих главных целей, ведь энергосистема не претерпела коллапса и не "затухла".

В то же время на сегодня во многих регионах есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры: "Есть повреждения как ТЭС, так и подстанций Укрэнерго, из-за чего в отдельных областях есть ограничения энергоснабжения". Укрэнерго уже работает над восстановлением питания всех регионов.

Кудрицкий отметил, что окончательная оценка нанесенного ущерба от российской атаки еще продолжается, поэтому непонятно окончательно, сколько времени нужно на восстановление энергосистемы. "Более точные сроки скажем в середине или в конце дня (четверга - ЭП)", - уточнил он.

Несмотря на атаки на энергогенерирующие объекты, Кудрицкий отметил, что "нет проблемы покрыть потребление в стране, есть проблема с тем, что повреждена магистральная сеть, по которой ее доставляют в тот или иной регион"

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По обновленной информации, в Киевской и Днепропетровской областях были отменены экстренные отключения света, однако до сих пор обесточена часть Одесской области и отдельные районы Киева.