Новости 8 марта: обыски в "Айбокс банке", как упало ВВП Украины в феврале

О "Айбокс банке". Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в среду, 8 марта, провели обыски в офисах и отделениях "Айбокс банка", днем ранее НБУ лишил его лицензии.

Бюро экономической безопасности подозревает должностных лиц банка в содействии в уклонении от уплаты налогов игровому бизнесу на сумму 400 миллионов гривен.

О ВВП. В феврале 2023 года падение ВВП Украины составило 26% (±2%), что лучше показателя января - 32% (±2%).

Об электроэнергии. Без новых серьезных ударов по энергообъектам со стороны РФ систематических отключений света в Украине в ближайшее время не будет.

О "зерновой сделке". Совместная политика Украины и ООН - продлить действие "зернового соглашения" после 18 марта.

О Бахматюке. Высший антикоррупционный суд во вторник заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экспредседателю ГФС Насирову и его советнику.

Эксклюзив ЭП

Семизначные зарплаты: сколько государство потратило на топ-менеджеров банков во время войны

Члены правления и набсоветов государственных банков в 2022 году получили почти полмиллиарда гривен зарплат, премий и других вознаграждений. Оправданы ли такие выплаты в условиях войны?(укр)