Без новых ударов по энергообъектам отключений света в ближайшее время не будет - "Укрэнерго"

Без новых серьезных ударов по энергообъектам со стороны РФ систематических отключений света в Украине в ближайшее время не будет.

Об этом председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в эфире телемарафона.

По его словам, то, что дефицит в энергосистеме отсутствует уже 25 день подряд после окончания сезона и пока не прогнозируется, - это совпадение нескольких факторов.

"Прежде всего это ремонты, которые были проведены на многих электростанциях, завершение плановых ремонтов на АЭС, также в этом году достаточно щедрый паводок, что дает возможность производить больше электроэнергии на ГЭС. И также, конечно, определенное потепление.

Более высокая температура означает меньшее потребление. Собственно, закончилась зима, которая была самой сложной в нашей истории", - пояснил он.

"Энергосистема пока способна покрывать то потребление, которое в ней есть, и это очень хороший знак для всех нас", - добавил Кудрицкий.

Его спросили, можно ли говорить, что без новых серьезных ударов по энергообъектам со стороны РФ систематических отключений света в Украине не будет.

"На ближайшее время точно можем такое говорить. Безусловно, новые атаки, если они будут масштабными, могут изменить этот баланс. Но если масштабных атак не будет, видим способность энергосистемы обойтись без дефицитов.

И у нас в резерве есть такой инструмент, как импорт энергии, который нам помогал в январе-феврале балансироваться. Он у нас до сих пор есть, он не используется почти из-за того, что он пока не нужен, но в случае осложнения ситуации мы можем использовать и импорт", - ответил Кудрицкий.

Экономическая правда