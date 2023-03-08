Дело Насирова: ВАКС заочно арестовал бизнесмена Бахматюка, он заявляет о давлении на бизнес

Высший антикоррупционный суд во вторник заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экспредседателю ГФС Насирову и его советнику.

Об этом сообщила пресс-служба САП в среду.

"7 марта 2023 года следователь судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей владельцу одного из агрохолдингов, который в собственных интересах предоставил неправомерную выгоду в размере 722 млн грн бывшему председателю ГФС Украины" , – говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2015-2016 годах руководитель ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц от владельца агрохолдинга взятку более чем в 722 млн грн за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере свыше 2 млрд грн.

В САП не называют имя арестованного, однако из заявления Олега Бахматюка во вторник стало известно о его заочном аресте.

"Решение о моем заочном аресте по делу Насирова является грубым нарушением международного права и бессмысленным продолжением попыток НАБУ обвинить меня хоть в чем-то. Такие противоправные действия унижают Украину как правовое государство и члена международного сообщества", – говорится в тексте.

Также Бахматюк добавил, что усматривает в своем заочном аресте мотив давления на его бизнес.