Дело Насирова: ВАКС заочно арестовал бизнесмена Бахматюка, он заявляет о давлении на бизнес
Высший антикоррупционный суд во вторник заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экспредседателю ГФС Насирову и его советнику.
Об этом сообщила пресс-служба САП в среду.
"7 марта 2023 года следователь судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей владельцу одного из агрохолдингов, который в собственных интересах предоставил неправомерную выгоду в размере 722 млн грн бывшему председателю ГФС Украины" , – говорится в сообщении.
Следствие установило, что в 2015-2016 годах руководитель ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц от владельца агрохолдинга взятку более чем в 722 млн грн за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере свыше 2 млрд грн.
В САП не называют имя арестованного, однако из заявления Олега Бахматюка во вторник стало известно о его заочном аресте.
"Решение о моем заочном аресте по делу Насирова является грубым нарушением международного права и бессмысленным продолжением попыток НАБУ обвинить меня хоть в чем-то. Такие противоправные действия унижают Украину как правовое государство и члена международного сообщества", – говорится в тексте.
Также Бахматюк добавил, что усматривает в своем заочном аресте мотив давления на его бизнес.
Напоминаем:
НАБУ и САП 2 февраля завершили расследование в отношении экспредседателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его советника – их подозревают в получении 5,5 млн дол. США и более 21 млн. евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга.
В октябре 2022 года эксочителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.
Бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.
Впоследствии сообщалось, что апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей и 523,2 млн грн залога для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.