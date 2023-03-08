Минэкономики оценило падение ВВП Украины в феврале на уровне 26%

В феврале 2023 года падение ВВП Украины составило 26% (±2%), что лучше показателя января - 32% (±2%).

Об этом свидетельствуют оперативные оценки Министерства экономики Украины.

"В феврале 2023 года экономическая активность постепенно восстанавливалась, учитывая существенное уменьшение дефицита электроэнергии и сокращение продолжительности отключений благодаря восстановлению работы всех доступных видов генерации в энергосистеме с середины февраля.

Выигранная Украиной "энергетическая война" добавила оптимизма бизнесу, который улучшил свои настроения относительно будущего и активизировал деятельность. В целом, экономический фронт держится - экономика продолжает функционировать, адаптироваться, восстанавливаться", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Так, в феврале по сравнению с январем этого года несколько улучшилась ситуация в промышленном производстве благодаря снижению давления такого фактора как дефицит электроэнергии, учитывая запуск в работу девяти атомных блоков, заявили в Минэкономики.

Также в феврале ракетных ударов по объектам электроэнергетики было меньше чем в январе текущего года, а их негативное влияние еще и нивелировалось большей адаптивностью производителей.

"По оценкам Минэкономики, улучшается ситуация во многих отраслях экономики. Так, в транспортной сфере произошло постепенное восстановление активности по всем ключевым видам транспорта, кроме авиаперевозок, деятельность которых пока не осуществляется из-за военных действий.

Также несколько улучшилась ситуация в животноводстве, которое постепенно адаптируется к сложным условиям функционирования, в частности в регионах, которые относительно меньше пострадали от войны и куда релоцировались фермеры с прифронтовых территорий, существенно улучшились ожидания деловой активности сферы торговли, которая является чувствительной к изменениям спроса", - говорится в сообщении.

Кроме этого, наблюдается постепенное улучшение ситуации и в строительной сфере.

"Это произошло из-за того, что на деоккупированных территориях активизируются строительные работы, в частности по восстановлению разрушенных или поврежденных жилых, производственных, а также инфраструктурных объектов", - пояснили в Минэкономики.

Напомним:

Минэкономики пересмотрело макропрогноз на 2023 год, ухудшив рост ВВП Украины в 2023 году с 3,2% до 1%.

Экономическая правда