Зеленский: Совместная политика Украины и ООН – продлить "зерновое соглашение"
Совместная политика Украины и ООН - продлить действие "зернового соглашения" после 18 марта.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.
"Мы сегодня заинтересованы, чтобы не было голода в мире. И другая общая политика - о том, чтобы продлить действие "зернового коридора". Мы поднимали вопрос о будущей пролонгации этой инициативы, детали, как мы можем еще помочь миру и расширить инициативу", - сказал Зеленский.
"Я хотел бы отметить чрезвычайную важность продолжения Черноморской зерновой инициативы", - сказал, со своей стороны, Гутерреш, пишет "Интерфакс-Украина".
Напомним:
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Украину.
Сообщалось, что во время своего третьего визита в Украину с начала войны 73-летний Гутерреш встретится с президентом Владимиром Зеленским для переговоров о продлении зерновой сделки.
Контракт на экспорт украинского зерна через контролируемое Россией Черное море истекает 18 марта, и ООН настаивает на очередном продлении.
Ранее СМИ сообщили, что Украина начала онлайн-переговоры с партнерами о продлении Черноморской зерновой инициативы, направленной на то, чтобы Киев мог продолжать поставки зерна на мировые рынки.
Инициатива была основана при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции в июле прошлого года, а в ноябре она была продлена. Ее срок действия истекает 18 марта, если не будет достигнута договоренность о продлении.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что Анкара прилагает все усилия для продления действия "зерновой сделки".
Россия заявила, что согласится на продление Черноморского зернового соглашения только в том случае, если будут учтены интересы ее собственных сельхозпроизводителей.
Экономическая правда