НБУ ждет от группы Raiffeisen Bank International четких шагов по выходу из РФ

Национальный банк отмечает позитив в заявлении от группы Raiffeisen Bank International (RBI) по поводу сокращения активности в России и надеется на внедрение этой инициативы в ближайшее время, однако отмечает, что конкретных шагов для этого озвучено не было.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Заметим, что заявление не содержит четкого плана с конкретными шагами и сроками их реализации, однако может свидетельствовать о переходе от поиска "стратегических вариантов будущего" к готовности банка к реальному сокращению деловой активности в России и реализации решений, которые приведут к продаже или выделению. деконсолидации "Райффайзенбанка Россия из Группы" - отметили в регуляторе.

В НБУ выразили надежду, что RBI Group приложит усилия для внедрения в жизнь этих шагов уже в ближайшее время.

Глава Нацбанка Андрей Пышный обратился в Наблюдательный совет RBI перед проведением Общего собрания 30 марта и призвал Группу не медлить с решением о выходе банка из РФ.

Он также обратил внимание на неприемлемость потенциального выхода Райффайзенбанка из России путем обмена активами Райффайзенбанка с подсанкционным Сбербанком в Австрии. "Соглашение, которое позволяет банку, принадлежащему кремлю, сохранить свои заблокированные подсанкционные активы в Европе и вернуть их в Россию, чтобы и дальше поддерживать экономическую устойчивость и способность России вести войну с Украиной, не выдерживает никакой критики, не говоря уже о нарушении санкционных. ограничений, которые, безусловно, потребуют корректировки для обеспечения реализации предложенного плана", - добавили в НБУ.

Регулятор добавляет, что Райффайзен Банк в Украине как системно важный банк, способствующий поддержанию финансовой стабильности в стране в разгар войны, имеет поддержку НБУ. А участие банка в развитии банковского сектора, экономических программах и гуманитарных проектах ощутимо и важно.

"Национальный банк продолжит внимательно следить за деятельностью банков, имеющих работающие дочерние структуры в России, и в дальнейшем будет поднимать вопрос присутствия международных банков на российском рынке в коммуникации с санкционными регуляторами стран-партнеров", - резюмировали в Нацбанке.

Напоминаем:

Raiffeisen Bank International (RBI) заявил о возможности выделения своего бизнеса в России или его продаж на фоне растущего давления, но также раскритиковал "нравственно высокомерных" критиков своей деятельности в России.

Инвесторы требуют от банковской группы Raiffeisen Bank International во время общего собрания сделать четкие заявления по поводу дальнейшей доли бизнеса в России.

Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank International по выходу банка из РФ.

Санкционный орган США начал проверку по Raiffeisen Bank International из-за его представительства в РФ, которое играет важную роль в экономике государства-террориста.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

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