Новости 22 марта: предварительная сделка на $15,6 миллиарда с МВФ, схемы в Фонде госимущества под руководством Сенниченко

О МВФ. Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала по новой программе на сумму 15,6 млрд долл сроком на 4 года

О Сенниченко. НАБУ заявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

Также в расследовании НАБУ говорится о том, что Сенниченко несколько раз отказался от многомиллионных взяток, чтобы создать себе имидж борца с коррупцией, а на самом деле таким образом устранял конкурентов.

Кроме того, соруководитель этой преступной организации на день рождения жены экс-главы ФГИ подарил ей Porsche Macan за более 60 тыс долларов

О лампах. Отныне обменять старую лампу накаливания на LED можно будет только в отдельных отделениях Укрпочты: в селах обменять лампы можно будет до конца апреля, а с 1 мая обмен будет в 23 отделениях в городах-миллионниках и областных центрах страны.

Об ИИ. Компания Google запустила чат-бота Bard, который должен составить конкуренцию популярному ChatGPT от OpenAI. Пока программа открыта только для тестировщиков.

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