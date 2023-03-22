Співкерівник злочинної організації подарував дружині ексголови ФДМУ Porsche - НАБУ

Porsche Macan getty images

Співкерівник злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна подарував на день народження дружини ексголови ФДМ Porsche Macan за понад 60 тис доларів.

Про це йдеться в розслідуванні Національного антикорупційного бюро.

Так, співкерівник організації придбав за понад 60 тис доларів автівку Porsche Macan 2018 року випуску 25 травня 2020 року на ім'я довіреної особи керівника злочинної організації, тобто ексголови ФДМ Дмитра Сенниченка.

Згодом авто перереєстрували на довірену особу сім'ї ексголови Фонду. На день народження дружини Сенниченка учасник злочинної організації презентував їй автівку.

Як зазначають у НАБУ, на ній дружина ексголови ФДМ залишила країну після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадуємо:

НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".