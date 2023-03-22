Сенниченко видавав себе за "викривача корупції", щоб усунути конкурентів - НАБУ

Ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

Про це стверджують представники НАБУ.

Сенниченко та його наближена особа, в.о. директора АТ "ОПЗ" та власник ТОВ "Агрогазтрейдинг" незаконно продовжували дію додаткових угод про переробку газу в карбамід та аміак на невигідних для заводу умовах.

"В той же час паралельно з реалізацією корупційної схеми до голови ФДМУ звернувся представник іншого потенційного постачальника для ОПЗ. З метою усунення конкурента голова ФДМУ вирішив стати викривачем", - йдеться в відео.

22 червня 2020 року він звернувся з відповідною заявою до НАБУ. Після цього посадовець продовжив виконання власних злочинних планів. 23 червня Сенниченко забезпечив укладення нового договору між Одеським припортовим заводом та ТОВ "Агрогазтрейдинг" на невигідних для ОПЗ умовах.

"Як згодом виявили детективи і прокурори, про факти надання неправомірної вигоди тодішній керівник ФДМУ повідомляв, щоб усунути "конкурентів" на "ОПЗ" і "ОГХК" та інших підприємствах зі сфери ФДМУ – аби лише підконтрольна його злочинній організації компанія могла заробити", - йдеться в релізі в НАБУ.

Нагадуємо:

У липні 2020 року правоохоронці затримали чоловіка, який намагався дати хабар голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку. Це вже друга спроба підкупити керівника цього відомства.

НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".