Українці можуть отримати ще 11 мільйонів LED-ламп: як подати заявку в "Дії"

Відтепер обміняти стару лампу розжарювання на LED можна буде лише в окремих відділеннях Укрпошти: у селах обміняти лампи можна буде до кінця квітня, а з 1 травня обмін буде в 23 відділеннях у містах-мільйонниках та обласних центрах країни.

Про це повідомили в "Дії".

Зазначається, що у "Дії" українці вже замовили на обмін 5,5+ млн LED-лампочок.

"Якщо ви досі не обміняли старі лампи розжарювання на LED, саме час це зробити! Програма обміну невдовзі завершиться, тож подавайте заявку в Дії просто зараз", - йдеться у повідомленні.

При цьому знайти перелік доступних відділень Укрпошти можна під час оформлення заявки у "Дії".

Як подати заявку на обмін у "Дії":

Зайдіть у Дію Натисніть Послуги - виберіть Обмін ламп Вкажіть контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажаєте отримати лампи Зазначте тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.

Як додали в Мінекономіки, загалом програма охопила 23 тисячі населених пунктів, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони України.

З початку старту програми майже 3 млн жителів обміняли у відділеннях Укрпошти близько 14 млн ламп.

Станом на 22 березня в усіх населених пунктах доступно ще 11 млн ламп, які можуть забезпечити 2,2 млн домогосподарств, підкреслили в міністерстві.

"Ми бачимо високі темпи обміну ламп, які були на початку реалізації програми, а зараз вони потроху прогнозовано скорочуються. Я закликаю громадян, які ще не скористались пропозицією уряду замінити застарілі лампочки на нові світлодіодні, які у 8 разів економлять енергію, прийти на Укрпошту і долучитись до обміну.

Таким чином ви підтримаєте енергетичний фронт країни, адже обмін проводиться саме задля зниження навантаження на енергомережі. Програма буде діяти до кінця травня", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Так, найбільш активними в обміні ламп є мешканці Київщини - тут обміняли вже майже 2 млн штук, на Дніпропетровщині кількість обміняних ламп складає 1,4 млн, Львівщині - 1,1 млн, на Харківщині - 860 тис, Одещині 810 тис, Вінниччині 730 ти., на Черкащині - 510 тис.

У міністерстві пояснили, що Укрпошта з 22 березня буде скорочувати кількість відділень, де можна буде обміняти старі лампи розжарювання нпп LED-лампи, через скорочення попиту населення в деяких відділеннях.

"Саме вони повернуться до звичайного формату роботи і будуть надавати тільки поштові та фінансові послуги. Центральні відділення та ті, де обмін ламп проходить активно, продовжать видавати світлодіоди", - йдеться у повідомленні.

Для обміну потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код (РНОКПП) та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

Читайте також: Програма запрацює з 1 лютого: як безкоштовно замінити лампи розжарювання на LED-лампи

Економічна правда