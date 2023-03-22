Google запускає чат-бота Bard, щоб конкурувати з ChatGPT

Компанія Google запустила чат-бота Bard, який повинен скласти конкуренцію популярному ChatGPT від OpenAI. Наразі програма відкрита лише для тестувальників.

Про це повідомляє Financial Times.

Google розпочав запуск чат-бота, свого першого окремого продукту зі штучним інтелектом для споживачів. Компанія заявила, що Bard працюватиме окремо від пошукової системи Google.

Google заявив, що Bard генеруватиме відповіді лише англійською мовою, а не у вигляді комп'ютерного коду чи іншими мовами, і поки що надаватиме доступ за принципом "хто перший прийшов - той і отримав". Наразі тестування доступне користувачам, які зареєструються у списку очікування у США та Британії.

Bard побудований на основі технології штучного інтелекту Google, відомої як LaMDA, або Мовна модель для діалогових застосунків. ШІ "вчився" на текстових даних, взятих з усього Інтернету, а також на результатах пошуку Google, що було додатковим рівнем навчання. Це означає, що Bard з меншою ймовірністю буде суперечити сам собі і надавати невірну інформацію.

Чат-боти були серед першої хвилі споживчих продуктів, побудованих на основі так званого генеративного ШІ – технології, яка використовує величезні обсяги тексту, створеного людиною, для створення правдоподібних відповідей на запити.

Минулого тижня Google оголосив про вдосконалення ШІ в Google Workspace, який включає Google Docs, Gmail і конкуруючі таблиці Excel, та продемонстрував, як його інструменти можуть писати електронні листи на основі кількох підказок, використовуючи різні тональності.

Запуск Bard відбувся майже через чотири місяці після того, як конкурентна компанія OpenAI, яку фінансує Microsoft, привернув увагу світової громадськості публічним випуском свого чат-бота ChatGPT.