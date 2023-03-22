500 мільйонів збитків: НАБУ повідомило про підозру ексголові ФДМУ Сенниченку

НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"При цьому сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю АТ "ОПЗ", становить понад 2 млрд грн", - підкреслили в НАБУ.

В агентстві не називають імені ексголови ФДМУ, але у вказаний період Фонд очолював Дмитро Сенниченко.

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