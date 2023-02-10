Новости 10 февраля: последствия ракетной атаки, РФ сокращает добычу нефти

О последствиях ракетной атаки РФ. Во время очередной массированной ракетной атаки на украинскую инфраструктуру в пятницу, 10 февраля, враг попал в энергетические объекты в шести областях.

Во время атаки РФ 10 февраля основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольной сети. Наиболее сложная ситуация сейчас на Харьковщине - сейчас там продолжаются аварийные отключения.

Масштаб повреждений в результате атаки РФ по энергоинфраструктуре Украины 10 февраля значительный: россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций.

Две из трех действующих украинских АЭС - Ровенская и Южноукраинская - снизили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности из-за обстрелов. Нестабильность в электросети, вызванная обстрелами, также привела к остановке одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

О РФ и добычи нефти. Россия заявила о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с) в ответ на введение потолка цен на нее со стороны стран Большой семерки, рынки отреагировали ростом цен.

О таможне. Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную операцию с обысками по всей вертикали таможни.

О "Нафтогазе". "Нафтогаз" проводит консультации с держателями еврооблигаций по реструктуризации обязательств по евробондам, в частности предлагает новые условия для них.