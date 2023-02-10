РФ сокращает добычу нефти в ответ на потолок цен от стран G7, цены подскочили
Россия заявила о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с) в ответ на введение потолка цен на нее со стороны стран Большой семерки, рынки отреагировали ростом цен.
Об этом сообщает Bloomberg, российское СМИ Коммерсантъ.
Так, в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в марте "добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки". Он заявил, что считает механизм потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты "вмешательством в рыночные отношения", и что РФ не будет продавать нефть тем, кто "прямо или косвенно придерживается "потолка цен".
На фоне новостей нефть марки Brent выросла на 2,6% и торгуется выше 86 долл за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) превысила 80 долл за баррель.
Заметим, что сейчас введенный странами Большой семерки потолок цен на российскую нефть лишил РФ 8 млрд долларов поступлений в январе. Именно нефтяные доходы составляют основную часть доходов российского бюджета.
До заявления о сокращении добычи цены на нефть уже были на пути к самому большому недельному росту с середины января. Этому способствовала уверенность Саудовской Аравии в восстановлении спроса на нефть в Китае, а также перебои с поставками в Турции, Норвегии и Казахстане.
Хотя с начала введения энергетических санкций против России страна активно перенаправляет свой сырьевой экспорт на более дружественные к ней азиатские рынки, они не способны заместить европейские ни по объемам, ни по закупочным ценам.
Напоминаем:
Через четыре дня после того, как G7 ограничила цены на российскую нефть, часть нефти РФ торгуется гораздо ниже порогового уровня, установленного для Москвы.
Страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель.