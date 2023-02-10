РФ сокращает добычу нефти в ответ на потолок цен от стран G7, цены подскочили

Россия заявила о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с) в ответ на введение потолка цен на нее со стороны стран Большой семерки, рынки отреагировали ростом цен.

Об этом сообщает Bloomberg, российское СМИ Коммерсантъ.

Так, в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в марте "добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки". Он заявил, что считает механизм потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты "вмешательством в рыночные отношения", и что РФ не будет продавать нефть тем, кто "прямо или косвенно придерживается "потолка цен".

На фоне новостей нефть марки Brent выросла на 2,6% и торгуется выше 86 долл за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) превысила 80 долл за баррель.

Заметим, что сейчас введенный странами Большой семерки потолок цен на российскую нефть лишил РФ 8 млрд долларов поступлений в январе. Именно нефтяные доходы составляют основную часть доходов российского бюджета.

До заявления о сокращении добычи цены на нефть уже были на пути к самому большому недельному росту с середины января. Этому способствовала уверенность Саудовской Аравии в восстановлении спроса на нефть в Китае, а также перебои с поставками в Турции, Норвегии и Казахстане.

Хотя с начала введения энергетических санкций против России страна активно перенаправляет свой сырьевой экспорт на более дружественные к ней азиатские рынки, они не способны заместить европейские ни по объемам, ни по закупочным ценам.