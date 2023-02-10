Все разделы
Укр / Рус

В энергосистеме значительный дефицит, самая сложная ситуация на Харьковщине – Укрэнерго

Пятница, 10 февраля 2023, 13:50 - Экономическая правда

Во время атаки РФ 10 февраля основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольной сети. Наиболее сложная ситуация сейчас на Харьковщине - сейчас там продолжаются аварийные отключения.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"География поражений - восточные, западные и южные регионы Украины.

Наиболее сложная ситуация сейчас на Харьковщине. Сейчас там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

Дефицит в энергосистеме значительный.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и начинают аварийно-восстановительные работы.

В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов", - добавили в госкомпании.

Обнародованный ранее график проведения замеров фактического потребления электроэнергии пока отменен. О новом расписании проведения замеров и необходимого для этого снятия ограничений потребления сообщат дополнительно.

Напомним:

Во время очередной массированной ракетной атаки на украинскую инфраструктуру в пятницу, 10 февраля, враг попал в энергетические объекты в шести областях.

Экономическая правда

Укрэнерго энергетика война
Материалы по теме
Ситуация с энергоснабжением в Одесской области улучшается – "Укрэнерго" 8 февраля 2023, 16:58
"Укрэнерго": потребление электроэнергии растет, в Одессе – аварийные отключения 8 февраля 2023, 10:55
"Укрэнерго" анонсировало полное снятие лимитов потребления на один день во всех областях: причина 7 февраля 2023, 17:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте