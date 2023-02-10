В энергосистеме значительный дефицит, самая сложная ситуация на Харьковщине – Укрэнерго

Во время атаки РФ 10 февраля основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольной сети. Наиболее сложная ситуация сейчас на Харьковщине - сейчас там продолжаются аварийные отключения.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"География поражений - восточные, западные и южные регионы Украины.

Наиболее сложная ситуация сейчас на Харьковщине. Сейчас там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

Дефицит в энергосистеме значительный.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и начинают аварийно-восстановительные работы.

В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов", - добавили в госкомпании.