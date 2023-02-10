В энергосистеме значительный дефицит, самая сложная ситуация на Харьковщине – Укрэнерго
Во время атаки РФ 10 февраля основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольной сети. Наиболее сложная ситуация сейчас на Харьковщине - сейчас там продолжаются аварийные отключения.
Об этом заявили в "Укрэнерго".
"География поражений - восточные, западные и южные регионы Украины.
Наиболее сложная ситуация сейчас на Харьковщине. Сейчас там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях", - говорится в сообщении.
Дефицит в энергосистеме значительный.
"Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и начинают аварийно-восстановительные работы.
В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов", - добавили в госкомпании.
Обнародованный ранее график проведения замеров фактического потребления электроэнергии пока отменен. О новом расписании проведения замеров и необходимого для этого снятия ограничений потребления сообщат дополнительно.
Напомним:
Во время очередной массированной ракетной атаки на украинскую инфраструктуру в пятницу, 10 февраля, враг попал в энергетические объекты в шести областях.
Экономическая правда