"Укрэнерго" об атаке РФ: масштаб повреждений значительный, но катастрофы не случилось

Масштаб повреждений в результате атаки РФ по энергоинфраструктуре Украины 10 февраля значительный: россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

"Мы подверглись атаке дронами-камикадзе, ракетами С-300, и в конце концов утром началась массированная ракетная атака. Масштаб повреждений значительный: россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций.

Сегодняшняя атака скорректировала наши планы по восстановлению генерации, но вместе с тем, катастрофы снова не произошло. Россиянам в четырнадцатый раз не удалось достичь своих целей", - подчеркнул он.

По его словам, в Харькове действительно сложная ситуация.

"Мы планируем в течение выходных восстановить работу некоторых энергообъектов, которые были повреждены сегодня. Критическая инфраструктура Харькова заживлена. Мы работаем над тем, чтобы в Харькове ситуация с отключениями приближалась к той ситуации, которая есть по стране. Но на это нужно определенное время", - пояснил глава "Укрэнерго".

"Нам все еще нужно оценить масштаб разрушений, чтобы сказать точнее, когда мы сможем исправить ситуацию в Хмельницкой области. Будем работать на выходных.