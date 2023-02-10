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Обстрелы РФ энергоинфраструктуры привели к остановке одного из блоков Хмельницкой АЭС

Пятница, 10 февраля 2023, 21:00 - Алексей Павлыш

Две из трех действующих украинских АЭС - Ровенская и Южноукраинская - снизили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности из-за обстрелов. Нестабильность в электросети, вызванная обстрелами, также привела к остановке одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Сегодня украинский регулятор также проинформировал МАГАТЭ, что две из трех действующих украинских атомных электростанций (АЭС) - Ровенская и Южноукраинская - снизили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности из-за возобновления обстрелов энергетической инфраструктуры страны.

Нестабильность в электросети, вызванная обстрелами, также привела к остановке одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС. Эти события были подтверждены миссиями поддержки и помощи МАГАТЭ, которые находятся на станции, и которые также подтвердили, что все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС работают должным образом", - говорится в заявлении.

Напомним:

Масштаб повреждений в результате атаки РФ по энергоинфраструктуре Украины 10 февраля значительный: россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций.

Во время атаки РФ 10 февраля основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольной сети. Наиболее сложная ситуация сейчас на Харьковщине - сейчас там продолжаются аварийные отключения.

Во время очередной массированной ракетной атаки на украинскую инфраструктуру в пятницу, 10 февраля, враг попал в энергетические объекты в шести областях.

Экономическая правда

АЭС МАГАТЭ война Украина
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