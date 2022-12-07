Верховный суд Франции подтвердил: РФ должна Ощадбанку $1,1 миллиарда плюс проценты за Крым

Верховный суд Франции подтвердил решение Международного арбитража о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,1 млрд долларов плюс проценты за захват активов в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

"Верховный суд Франции отменил решение Апелляционного суда г. Парижа и оставил в силе решение Международного Арбитража о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,1 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до времени фактической компенсации (около 100 тысяч долларов США ежедневно)", - написала Мудрая.

Она отметила, что объем искового заявления Ощадбанка против РФ со всеми приложениями составил более 30 000 листов.

"Тридцать тысяч страниц, доказывающих незаконность экспроприации инвестиций Ощадбанка, которые находились в Крыму. 76 килограммов в шести коробках. И каждая страница доказывает конкретные факты нарушения международного права и подтверждает, что Ощадбанк имеет право на справедливую компенсацию", - добавила заместитель министра.

По словам Мудрой, россияне отказались участвовать в арбитражном производстве и пытались отложить принудительное исполнение арбитражного решения и отменить его.

"Агрессор пытался использовать французскую систему правосудия и арбитража, чтобы избежать ответственности. Но сегодня стало понятно, что все это было напрасно: Россия продолжает быть должна Ощадбанку более 1,1 миллиарда долларов США", - отметила она.

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Напоминаем:

В октябре 2021 года Ощдабанк подал апелляцию в Кассационный суд Франции по вынесенному в марте решению Апелляционного суда Парижа, отменившему решение о возмещении РФ в пользу банка около 1,4 млрд дол.

В марте 2021 года Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Министерства юстиции Российской Федерации об отсутствии юрисдикции в арбитраже по иску украинского Ощадбанка на 1,3 миллиарда долларов.

26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.

Российское Мининстерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанку.

Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

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Экономическая правда