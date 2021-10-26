Компенсация Россией 1,4 млрд долларов за Крым: Ощадбанк подал апелляцию в Кассационный суд Франции

ощадбанк

Ощдабанк подал апелляцию в Кассационный суд Франции по вынесенному в марте решению Апелляционного суда Парижа, отменившему решение о возмещении РФ в пользу банка около 1,4 млрд дол.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Убытки Ощадбанка, о которых идет речь, нанесены вследствие противоправного завладения инвестициями Ощадбанка в Республике Крым", - напоминают в банке.

"Ощадбанк уверен, что Кассационный суд Франции признает и исправит очевидные ошибки и пробелы в решении Апелляционного суда Парижа.

Тем самым он возобновит действие арбитражного решения против Российской Федерации, в котором говорится о компенсации Ощадбанку значительных потерь, возникших из-за недопустимых действий и пренебрежения законами со стороны Российской Федерации", - говорится в позиции финучреждения.

"Рассмотрение дела о получении справедливой компенсации за экспроприированные Российской Федерацией активы Ощадбанка в оккупированном Крыму постоянно находится в центре внимания руководства банка.

Несмотря на сложный процесс и беспрецедентный характер этого дела, Ощад будет использовать все имеющиеся возможности для полного удовлетворения своих справедливых требований", - заявил глава правления банка Сергей Наумов.

Напоминаем:

В марте 2021 года Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Министерства юстиции Российской Федерации об отсутствии юрисдикции в арбитраже по иску украинского Ощадбанка на 1,3 миллиарда долларов.

26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.

Российское Мининстерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанку.

Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

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Экономическая правда