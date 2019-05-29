В "Ощадбанке" назвали три способа взыскания 1,3 миллиарда долларов с России

Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Ощадбанка на запрос ЭП.

Отмечается, что согласно международному праву существует немало различных механизмов приведения в исполнение решений международных судебных учреждений.

В частности, принудительное исполнение возможно за счет государственной собственности России.

"По общему правилу, имущество, принадлежащее государству, защищено специальным иммунитетом и в результате такого иммунитета на имущество не может быть обращено взыскание. В то же время, если государственная собственность используется в коммерческих целях, иммунитет такой собственности не предоставляется", - сообщили в Ощадбанке.

Соответственно, исполнение решения суда возможно лишь за счет имущества, являющегося государственной собственностью Российской Федерации, но при этом использующегося в коммерческих целях.

Принудительное взыскание возможно также через "замену кредитора".

"В тех отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором, Ощадбанк может просить суд заменить Россию на себя, и требовать от контрагентов России (должников) уплаты долга именно банка", - рассказали в пресс-службе финучреждения.

Третий вариант взыскания - за счет собственности государственных компаний.

"Альтернативным вариантом является обращение взыскания на имущество государственных компаний, которое находится на территории третьих государств путем применения доктрины alter ego, то есть государственная компания приравнивается к самой стране. Реализация такого подхода возможна в Великобритании, США, Канаде, Франции, Швеции и ряде других стран", - заявили в "Ощаде".

Победители суда напомнили, что Российская Федерация обязана выплатить компенсацию и начисленные до даты вынесения решения проценты в размере около 1,3 млрд долл и начисленные после вынесения решения проценты, которые по состоянию на 11 мая 2019 года составляют около 16 млн долларов.

Российская Федерация не присутствовала при рассмотрении спора и вынесении решения и не признает его.

"Учитывая общеизвестную практику Российской Федерации не признавать законные решения иностранных и арбитражных судов, добровольного исполнения решения со стороны Российской Федерации вряд ли стоит ожидать", - констатируют в "Ощадбанке".

Более того, Россия может инициировать процедуру отмены вынесенного арбитражного решения.

"Поскольку была большая вероятность, что Россия проигнорирует слушания и не явится, не случайно местом слушания спора был избран г. Париж, Франция. Суды Франции давно отказываются отменять решения, вынесенные в отсутствие ответчика, если последний был в надлежащий способ извещен о различных этапах производств и ему была предоставлена ​​возможность принять участие в арбитраже, но он ею не воспользовался", - рассказали в госбанка.

Международные арбитражные решения, вынесенные по результатам арбитражных разбирательств во Франции, не могут быть обжалованы в порядке апелляции.

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Франции, такие решения могут быть обжалованы только путем подачи иска об отмене решения.

При этом, процессуальное законодательство Франции предусматривает очень ограниченное количество оснований для отмены решения:

арбитражный суд неправомерно решил, что дело является (или не является) подведомственным ему;

нарушения при назначении трибунала;

несоблюдение судом своего мандата;

несоблюдение принципов надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства;

когда признание или исполнение решения будет противоречить международной публичной политике.

"Процедура отмены решения регулируется французским национальным законодательством с учетом норм международных конвенций, поэтому является достаточно длительной и сложной", - говорится в ответе финучреждения на запрос Экономической правды.

О судебном процессе и его последствиях читайте в статье: Бонжур, Москва. Как Ощадбанк может заставить Россию заплатить 1,3 миллиарда

Напоминаем:

26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.

Российское Мининстерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанку.

Аргумент россиян - "отсутствие у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска".

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Александр Колесниченко, ЭП