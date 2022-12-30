На Багамских островах арестовали активы обанкротившейся FTX на $3,5 миллиарда

Власти Багамских островов арестовали активы обанкротившейся криптобиржи FTX на сумму 3,5 млрд долларов сразу после подачи биржей заявления о банкротстве.

Об этом пишет Bloomberg.

"Комиссия по ценным бумагам Багамских островов арестовала цифровые активы FTX, стоимость которых по состоянию на 12 ноября превышала $3,5 млрд, ссылаясь на риск "неизбежного рассеивания" активов из-за опасений, высказанных Бенкманом-Фридом, которые включали кибератаки на биржу", - цитирует агентство сообщение регулятора.

В течение нескольких часов после того, как FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября, с биржи было похищено токенов на сумму около 372 миллионов долларов, согласно заявлениям о банкротстве.

По данным исследовательской компании Nansen, занимающейся исследованием блокчейна, в течение 24 часов с FTX было выведено токенов на сумму почти 700 миллионов долларов.

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заявила, что цифровые активы находятся под ее "эксклюзивным контролем" на временной основе, пока Верховный суд страны не позволит регулятору вернуть их клиентам и кредиторам, которые ими владеют, или ликвидаторам.

"Это может принести облегчение некоторым клиентам FTX после того, как его нынешний исполнительный директор Джон Джей Рэй III, осуществляющий надзор за реструктуризацией, предупредил, что международные клиенты могут потерять больше средств, чем американские коллеги", - пишет Bloomberg.

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Власти Багамских островов тщательно изучают паутину отношений между обанкротившимся FTX.com, который зарегистрирован на местном уровне как FTX Digital Markets Ltd., и трейдинговой компанией Alameda Research.

Напомним:

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид решил согласиться на экстрадицию с Багамских островов в США для предъявления обвинений в мошенничестве.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид был доставлен под стражей ФБР с Багамских островов в США, где его обвиняют в мошенничестве. А сооснователь FTX Гэри Ванг и экс-глава Alameda Research Кэролайн Эллисон признали вину в мошеннических действиях и сотрудничают со следствием.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид будет освобожден под залог в 250 миллионов долларов, пока он ждет суда по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

Клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX подали иск в суд по делу о банкротстве против экс-гендиректора FTX Сэма Бенкмана-Фрида и других должностных лиц биржи в надежде быть первыми в очереди на возмещение средств.

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Экономическая правда