Новости 11 ноября: онлайн-миссия МВФ по Украине начала работу, топ-чиновники "Нафтогаза" будут подавать декларации

О МВФ. Миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Украине в онлайн-режиме в пятницу.

О "Нафтогазе". Топ-чиновники НАК "Нафтогаз Украины" теперь должны подавать электронные декларации, поскольку правительство изменило устав НАК, убрав из него положение о том, что компания является юридическим лицом частного права.

Об отключении электрики. Вследствие очередных атак россиян по объектам энергетической инфраструктуры Украины в пятницу в Киеве до 12:00 продолжались экстренные отключения электроэнергии "в значительных объемах".

Из-за ночных обстрелов врага энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" снова применил экстренные аварийные отключения Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Об 1 миллиарде евро от Германии. Правительство Германии выделило дополнительно 1 млрд евро из своего бюджета на 2023 год на поддержку Украины - средства будут направлены на защиту от российских кибератак и сбор доказательств военных преступлений.

Об УЗ. "Укрзализныця" объявила о создании нового международного железнодорожного хаба в Чопе, чтобы дать пассажирам из разных городов Украины возможность комфортно добраться заграницу по железной дороге.

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Столик с розеткой. Как украинские кафе превращаются в электрические хабы, чтобы спасти бизнес

Массовые отключения электроэнергии в крупных городах ударили по ресторанному бизнесу, но вместе с тем открыли ему новую возможность для заработка. Как выживают предприниматели и что предлагают потребителям? (укр)