В Украине начала работу онлайн-миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Украине в онлайн-режиме в пятницу.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Отмечается, что миссия МВФ во главе с Гэвином Греем в пятницу начала дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса власти по Мониторинговой программе с привлечением Совета исполнительных директоров МВФ.

"Диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене, Австрия. Работа миссии будет происходить в онлайн режиме", - сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

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Напоминаем:

Вторая миссия Международного валютного фонда, на которой будет рассматриваться вопрос о мониторинговой программе Украины, будет работать с 11 по 17 ноября.

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Миссия МВФ по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины заявила о продуктивных дискуссиях и продолжении в ближайшие недели работы над мониторинговой программой с участием Совета директоров.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на около 20 миллиардов долларов от МВФ. С лета ведутся активные переговоры, а новую программу власти хотели начать уже в ноябре.