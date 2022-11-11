Топ-чиновников "Нафтогаза" обязали подавать электронные декларации – НАПК

Топ-чиновники НАК "Нафтогаз Украины" теперь должны подавать электронные декларации, поскольку правительство изменило устав НАК, убрав из него положение о том, что компания является юридическим лицом частного права.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

3 ноября правительство приняло постановление, которым утвердило новую редакцию Устава НАК "Нафтогаз Украины".

"Кабинет Министров Украины сообщил, что в соответствии с рекомендациями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внес изменения в Устав НАК "Нафтогаз Украины" - убрал из него положение о том, что компания является юридическим лицом частного права.

После получения ответа от правительства и анализа внесенных изменений Национальное агентство приветствует Нафтогаз в дружной семье декларантов и подготовило полезные советы для декларантов-новичков", - говорится в сообщении НАПК.

Таким образом, НАК "Нафтогаз Украины" является юридическим лицом публичного права.

"А должностные лица юридических лиц публичного права являются субъектами декларирования. Под должностными лицами юридических лиц публичного права следует понимать лиц, осуществляющих организационно-распорядительные и/или административно-хозяйственные обязанности (функции). То есть не все работники НАК "Нафтогаз Украины" должны декларироваться и подпадают под ограничения", - пояснили в НАПК.

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Кроме декларирования, теперь на этих должностных лиц распространяются требования по:

предотвращения и урегулирования конфликта интересов (ст. 28 Закона "О предотвращении коррупции");

предотвращения конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий или корпоративных прав (ст. 36 Закона);

политической нейтральности (ст. 40 Закона);

к поведению лиц (ст. 37 Закона);

ограничения по использованию служебных полномочий или своего положения (ст. 22 Закона);

получения подарков (ст. 23 Закона) и прочее.

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании в четверг, 3 ноября, изменил устав НАК "Нафтогаз Украины" и отменил проведение конкурсного отбора на должность председателя правления.

Кабинет Министров на заседании в четверг, 3 ноября, назначил эксминистра развития общин и территорий Алексея Чернышева главой правления НАК "Нефтегаз Украины".

Нацагентство по предотвращению коррупции предупредило, что назначение Алексея Чернышева на должность главы НАК "Нафтогаз" незаконно, но изменения в устав могут разблокировать такой шаг.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в среду, 2 ноября, подал в отставку. Днем ранее правительство уволило председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Экономическая правда