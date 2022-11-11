Столик с розеткой. Как украинские кафе превращаются в электрические хабы, чтобы спасти бизнес

Кав’ярні та ресторани стали рятівним колом для людей, що працюють дистанційно.

Коли вдома немає світла та інтернету, вони масово мігрують з ноутбуками до найближчих кафе. Через це в будні дні заклади харчування більше схожі на мініковоркінги, ніж на місця для відпочинку.

Будь-який "дистанційний" працівник має кілька таких "офісів" у своєму районі.

Такий підхід взаємовигідний: люди мають можливість працювати, а кафе отримують нових постійних клієнтів, нарощують прибутки та зберігають робочі місця.

Посилена електрифікація стала новим трендом у ресторанному бізнесі. Вигоду з цього отримають ті, хто перетворить свої кафе на електричні хаби.

Електрична міграція

Російські обстріли енергетичної інфраструктури зіпсували життя українським ресторанам.

Після масованих атак на енергетичні об'єкти 10-11 жовтня влада запровадила віялові відключення електроенергії. Тепер щодоби один заклад харчування може переживати до трьох таких відключень.

Через це їжа в холодильниках псується, не працюють освітлення, кавові машини, термінали для безготівкового розрахунку. Як наслідок, доходи ресторанів у жовтні суттєво впали.

За даними сервісу для автоматизації закладів харчування Poster, у жовтні виручка українських ресторанів упала на 15-19%. У Києві – на 18-23%.

У листопаді доходи ресторанів почали повертатися на рівень "до обстрілів 10-11 жовтня", але галузь досі в підвішеному стані.

"Ресторанний бізнес у глибокому шоці, від якого він поки що не оговтався. Заклади в усій країні порізали меню, бо всі бояться наражати відвідувачів на ризик отруєння через непрацюючі холодильники.

Почастішали й екстрені відключення. Під час таких "гойдалок" важко спрогнозувати, скільки прийде людей, які робити запаси та якою буде виручка", – розповідає директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова.

Від відключень електроенергії страждають і дистанційні працівники. Щойно пандемія привчила людей працювати вдома, як вони зіткнулися з новим випробуванням: у квартирах масово зникає електрика. Більш того, через перевантаження мобільної мережі в будинках не завжди працює інтернет.

Віялові відключення не припиняються, а Володимир Зеленський попередив про можливу підготовку росіянами нових ударів по інфраструктурі. Тому всім "дистанційним" працівникам доводиться шукати запасне робоче місце.

Відключення електрики призвели до зростання популярності коворкінгів (тимчасових робочих місць), які забезпечують клієнтам безперебійний доступ до живлення завдяки електрогенераторам.

Засновник мережі коворкінгів Creative States Ілля Кенігштейн написав у Facebook, що компанія приймає сотні запитів на день.

Однак коворкінги – не універсальне рішення. Не кожен може долати значну відстань, аби попрацювати кілька годин. Бажано, щоб запасне робоче місце було недороге і розташоване недалеко від дому.

Тут "дистанційні" працівники та ресторатори знайшли одне одного. Люди почали шукати острівці світла в закладах харчування поблизу власних домівок.

Через наплив клієнтів з ноутбуками деякі кафе перетворилися на мініковоркінги. Люди отримали можливість продовжувати працювати, а заклади – повні зали клієнтів та можливість врятувати свій бізнес.

Ресторани встановлюють генератори або зарядні станції і приймають клієнтів з інших районів, де вимкнули струм.

Київському Soul cafe на Русанівській набережній пощастило більше: за останній місяць їхню лінію майже не відключали від електрики. Персонал уже звик, що в будні дні головна зала перетворюється на комп’ютерний клуб.

"У нас 72 місця. До віялових відключень гості з ноутбуками займали 8-10% місць. Зараз у будні дні їх 85-90%, особливо з 10:00 до 18:00", – розповідає операційний директор закладу Оксана Ткаченко.

Наплив клієнтів відчули і невеликі кафе біля будинків. Одна з кав’ярень мережі "Османтус", яка має лише кілька посадкових місць, встановила акумулятори, аби працювати автономно.

За словами баристи закладу, під час відключень електроенергії люди із сусідніх будинків приходять до них працювати навіть попри проблеми з інтернетом.

Криза в енергетичній сфері створила ринок мініковоркінгів біля дому, які можуть стати опорою для фрилансерів. Особливо такі робочі місця популярні у віддалених від центру районах.

Особливості клієнтів з ноутбуками

Існує думка, що гості з ноутбуками замовляють лише одну каву і годинами займають місце. Однак в індустрії переконують, що такі відвідувачі здебільшого поводять себе як звичайні клієнти.

"Це стереотип, що гості з ноутбуками нічого не замовляють. Люди, які приходять до нас віддалено працювати, часто замовляють сніданок, обід, а ввечері можуть узяти келих вина. Звісно, є гості, які займають місце і беруть лише каву, але це винятки", – зазначає Ткаченко.

ЕП поспілкувалася з відвідувачами з ноутбуками в різних закладах Києва. Дехто замовляє більше, ніж одну каву, із ввічливості, а хтось за години роботи виснажується та обідає на "робочому місці".

"Я працювала в маленьких кав’ярнях останні десять днів по кілька годин. За цей час витратила до тисячі гривень. Спочатку із ввічливості брала каву та маленький десерт. Якщо ж сиділа понад три години, то через голод брала сендвічі", – сказала Анастасія, клієнтка одного із закладів.

"У мене вдома електрична плита, тому не можу собі приготувати їжу під час відключень. Доводиться частіше робити "перекуси" в закладах під час роботи", – зазначив Олександр, відвідувач кав’ярні.

"Я раніше соромилася ходити працювати в закладах. Тепер бачу, що багато людей сидять з ноутбуками, і стала робити це частіше. Абонемент у коворкінг не можу собі дозволити", – каже студентка Вікторія, клієнтка кафе.

З кожним тижнем гості стають більш відкритими та охочіше контактують із закладами, куди приходять попрацювати.

"У 2015 році ми поставили довгий "комунальний" стіл. Гості спочатку не хотіли, щоб до них підсідали незнайомі люди. Вони багато років уникали цього стола. Зараз ця проблема зникла. Люди підсідають один до одного, знайомляться. Деякі самі пропонують офіціантам підсаджувати до себе інших гостей з "ноутами", щоб не займати багато місця", – каже Ткаченко.

Клієнти, які мало замовляють та довго сидять, теж є. Коли місць не вистачає, ресторанний аналітик Ольга Насонова рекомендує ввічливо попросити "прийти пізніше". Якщо це відбувається у великому ресторані або кафе, то можна сказати, що цей столик заброньований і незабаром за нього сядуть нові гості.

"Це вигадка, ніхто цих столиків насправді не замовляє. Це лише спосіб попросити на вихід людину, яка там засиділася. Зазвичай після цих слів гості збираються та йдуть", – зазначає Насонова.

Як привабити "дистанційних" працівників

Поблизу дому зазвичай є кілька закладів, де можна попрацювати. Це означає, що ресторанам доведеться конкурувати за цих клієнтів.

Один із співрозмовників ЕП, репетитор Валентин, пішов працювати з ноутбуком з одного кафе до сусіднього, бо в першому гучно грала музика і адміністратор відмовився робити тихіше.

Поспілкувавшись з відвідувачами, рестораторами та експертами, ЕП зібрала поради, як зробити заклад більш привабливим для "дистанційних" працівників.

У першу чергу, має бути стабільний доступ до інтернету. У багатьох закладах низька швидкість на роутерах, тому люди роздають собі інтернет з мобільних телефонів.

Ідеально, якщо інтернет працюватиме навіть після вимкнення електрики в районі, хоча технічно досягти цього важко. Подбати ж про кращий тариф у провайдера та купити більш потужний "гігабітний" роутер – цілком можливо.

Усі столики повинні мати доступ до розетки. Встановити нові важко, але можна придбати подовжувачі. Ще одне рішення – станції шерингу павербанків.

Деякі гості проводять у залі онлайн-зустрічі, тому в робочі години музика в закладі має бути тихішою або більш нейтральною.

Люди приходять працювати здебільшого самі, тож деякі ресторани розділяють подвійні столи на два повноцінні робочі місця. У головному залі має бути тепло, щоб людина могла перебувати там годинами і не мерзнути.

Щоб клієнт з ноутбуком частіше робив замовлення, треба розширити асортимент легких закусок. Бажано, щоб їх приготування мінімально залежало від електричних приладів.

Електрифікація як тренд

Якщо відключення триватимуть довго, то генератори та зарядні станції можуть стати непоганою інвестицією для ресторанів.

Як розповів ЕП співробітник однієї з невеликих кав’ярень, заклад придбав три великі акумулятори. Їх потужності вистачає на роботу освітлення, трьох холодильників та кавову машину впродовж чотирьох годин.

Дістати генератори та акумулятори зараз важко та дорого, однак це вигідно. Кількість клієнтів у цій кав’ярні в години вимкнення електрики в районі значно збільшується.

Люди виходять на "полювання" за гарячими напоями та осередками світла. Похизуватися ж електрикою в години вимкнень струму наразі може небагато закладів.

"За кілька годин вимкнення електрики в районі ми зібрали більшу касу, ніж зазвичай збираємо за весь день", – сказав ЕП співробітник закладу.

Щоб спростити пошук закладів з автономним живленням, проєкт "ЛУН місто" створює відповідну інтерактивну мапу. За кілька днів анкети заповнили власники близько ста кафе.

Зробити це може будь-який заклад, який працює під час вимкнень електрики, за цим посиланням. Розробники планують запустити карту онлайн та в додатку ЛУН "Корисна карта" вже цього тижня.

Попереду зима, тож споживання електроенергії неминуче зросте. Чи готова до цього енергосистема та чи будуть нові руйнування інфраструктури, ніхто не знає.

Схоже, саме ресторани та кав’ярні стануть тими місцями, де люди працюватимуть та заряджатимуть гаджети у випадку екстрених вимкнень електрики.

Зрештою, цей важкий період здатен допомогти ресторанному бізнесу. В Україні може розвинутися культура роботи в кафе. Так само, як два роки тому прижилася культура дистанційної роботи.

Фото Валерії Павленко