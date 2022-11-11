Германия выделяет 1 миллиард евро на киберзащиту Украины и документирование военных преступлений

Правительство Германии выделило дополнительно 1 млрд евро из своего бюджета на 2023 год на поддержку Украины - средства будут направлены на защиту от российских кибератак и сбор доказательств военных преступлений.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, с которым ознакомилось агентство.

"Дополнительное выделение средств происходит на фоне споров о том, должна ли Германия активизировать предоставление военной помощи Украине, которая заявляет, что ей нужно наступательное боевое оружие, включая танки, чтобы дать отпор российской армии.

Выделение средств является победой Зеленых, коалиционной партии, которая была самым сильным сторонником военной поддержки Украины после того, как президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении в феврале", - пишет Reuters.

Германия является третьим крупнейшим военным донором Украины, хотя и значительно уступает Соединенным Штатам, чьи поставки вооружений имели решающее значение для успехов украинских вооруженных сил на поле боя, кульминацией которых стало взятие в пятницу Херсона, добавляет издание.

"Бюджет Украины ясно показывает, что наша поддержка выходит далеко за пределы важных и необходимых поставок оружия. Мы вкладываем огромные средства в мир в Европе и Украине", - сказал немецкий депутат Робин Вагенер, который возглавляет парламентскую группу "Украина".

Часть средств будет направлена на поддержку групп, которые фиксируют доказательства нарушений прав человека и военных преступлений, в том числе тех, которые были обнаружены после вывода российских войск.

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Дополнительные средства также пойдут на поддержку гражданского общества, включая защиту журналистов в Беларуси, России и Украине.

Экономическая правда