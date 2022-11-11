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УЗ создала новый международный железнодорожный хаб в Чопе: какие рейсы курсируют

Пятница, 11 ноября 2022, 20:17 - Алексей Павлыш

"Укрзализныця" объявила о создании нового международного железнодорожного хаба в Чопе, чтобы дать пассажирам из разных городов Украины возможность комфортно добраться заграницу по железной дороге.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Отныне через Чоп, в дополнение к поездам №59/60 Киев - Чоп и №749 Киев - Вена, курсируют такие рейсы:

  • № 4/3 Запорожье - Ужгород;
  • № 45/46 Ужгород - Харьков;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 749/750 Киев - Ужгород.
  • № 265/266 Ковель - Ужгород (новоназначенный).

"Изменение маршрута следования этих рейсов позволит жителям Харькова, Сум, Киева, Днепра, Запорожья, Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова и Ковеля удобно добираться Чопа, где можно будет пересесть на рейсы в Захонь (Венгрия), Будапешт (Венгрия), Чиерны-над-Тисоу (Словакия)", - пояснили в компании.

 

Также с 11 декабря будут курсировать поезда:

  • Вена (Австрия) - Чоп
  • Кошице (Словакия) - Чоп.

"В сотрудничестве с чешскими перевозчиками планируется также назначение рейса Прага - Чоп, дата начала курсирования будет объявлена дополнительно", - анонсировали в УЗ.

Все маршруты и удобные стыковки можно смотреть на сайте https://uz-vezemo.com.

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