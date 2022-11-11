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Экстренные отключения: Укрэнерго предупредило об аварийных ограничениях в четырех областях

Пятница, 11 ноября 2022, 11:18 - Анастасия Жарикова

Из-за ночных обстрелов врага энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" снова применил экстренные аварийные отключения Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

"По причине повреждения в электросетях ситуация в энергосистеме Украины усложнилась", – констатирует оператор.

В указанных областях аварийные ограничения начали действовать примерно с 10.30.

Ночью и утром были использованы экстренные отключения в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Они прекращены и продолжают действовать плановые отключения.

Во всех других областях Украины продолжают действовать плановые отключения.

"Но текущая ситуация в энергосистеме может изменяться, особенно во время вечернего пика потребления электроэнергии", – предупредили в Укрэнерго.

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Напоминаем:

В результате очередных атак россиян по объектам энергетической инфраструктуры Украины в пятницу в Киеве до 12:00 будут продолжаться экстренные отключения электроэнергии "в значительных объемах".

Как сообщалось ранее, российские оккупанты ночью в пятницу обстреляли Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры.

Укрэнерго электроэнергия
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