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Энергетическое Сообщество угрожает ресертификацией ОГТСУ в случае затягивания реформы корпоративного управления

Вторник, 4 октября 2022, 18:12 - Николай Топалов , Алексей Павлыш

Секретариат Энергетического Сообщества требует ускорить реформу системы корпоративного управления в Операторе ГТС Украины и безотлагательно принять новый устав компании.

Об этом говорится в письме, адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю и министру энергетики Герману Галущенко, которое есть в распоряжении ЭП.

"Секретариат Энергетического Сообщества поддерживает Правительство Украины в усилении корпоративного управления государственными предприятиями в энергосекторе, в том числе Оператора газотранспортной системы Украины (ГТСУ), в соответствии с лучшими международныи практиками и европейских правил анбандлинга.

Мы тоже неоднократно выражали наше беспокойство относительно двухуровневой структуры управления ОГТСУ и его акционера МГУ.

Чтобы устранить эти недостатки, мы постоянно поддерживаем упрощение существующей структуры, сохраняя высокие стандарты независимости и эффективного управления. Учитывая последние события, обеспечение быстрой реализации согласованного плана мероприятий по корпоративному управлению ОГТСУ (Дорожная карта) сейчас важно, чем когда-либо", - говорится в письме.

Энергетическое Сообщество "поощряет правительство немедленно начать" следующие ключевые шаги по реализации Дорожной карты:

  • передача пакета акций ОГТСУ от МГУ в Минэнерго;
  • принятие нового устава ОГОСУ, что можно сделать параллельно;
  • начало процедуры отбора членов Наблюдательного совета; избрание и назначение правления ОГТСУ новым наблюдательным советом ОГТСУ после его формирования;

"Мы уверены, что указанные ключевые шаги позволят завершить реформу корпоративного управления ОГТСУ до конца октября. Это обеспечит эффективное и бесперебойное выполнение ОГТСУ своих обязанностей во время сложного ОЗУ", - добавили в Сообществе.

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При этом в письме подчеркивается, что недавние законодательные инициативы по принятию специального закона не необходимы для проведения реформы, а наоборот - лишь задержат имплементацию Дорожной карты.

"Законопроект, уже зарегистрированный в парламенте, почти наверняка приведет к задержке процесса реформ", - говорится в письме.

"Мы любезно просим вашей личной поддержки в продвижении процесса реформ и доведении его до быстрой реализации. Это было бы важным шагом во избежание повторной сертификации ОГТСУ по европейским энергетическим правилам", - говорится в письме.

Напомним:

Послы G7 в Украине выразили обеспокоенность вмешательством власти в управление государственных ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и ЧАО НЭК "Укрэнерго".

В Верховной Раде предлагают присоединить АО "Магистральные газопроводы Украины" к ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

Новым директором Оператора ГТС Украины стал Павел Юзеф Станчак, он заменил на должности уволенного накануне Сергея Макогона.

Наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины" в пятницу, 16 сентября, прекратил полномочия гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона.

Уволенный с должности главы Оператора ГТС Украины Сергей Макогон готовит иск, чтобы обжаловать это решение.

Макогон среди основных причин своего увольнения называл то, что он активно лоббировал проведение реформы с последующей ликвидацией АО "МГУ".

В августе ЭП писала, что Министерство энергетики предлагает назначить на должность руководителя "Оператора ГТС" заместителя министра энергетики Николая Колесника вместо Сергея Макогона, возглавляющего компанию с 2019 года.

В распоряжении ЭП также оказалось письмо НАПК главе Наблюдательного совета МГУ, в котором агентство предупреждает о возможном конфликте интересов у Колесника.

Секретариат Энергетического сообщества, участвовавший в сертификации Оператора ГТС Украины, выразил обеспокоенность по поводу контроля Кабмина над ОГТСУ и за проведение корпоративной реформы в регуляторе.

Всемирный банк призвал украинские власти придерживаться процедур корпоративного управления ОЭСР при назначении гендиректора "Оператора ГТС Украины".

Экономическая правда

ГТС ЕС Кабмин Украина реформа
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