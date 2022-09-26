Послы G7 обеспокоены вмешательством власти в работу "Укрэнерго" и ОГТСУ

Послы G7 в Украине выразили обеспокоенность вмешательством власти в управление государственных ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и ЧАО НЭК "Укрэнерго".

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Twitter.

"Постоянное соблюдение реформ корпоративного управления ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) в государственных предприятиях повысит доверие инвесторов, остановит коррупцию и ускорит возобновление после войны", – говорится в твите.

Посли #G7 стурбовані втручанням влади в управління Оператора #ГТС України та #Укренерго. Постійне дотримання реформ корпоративного управління #ОЕСР в 🇺🇦 державних підприємствах підвищить довіру інвесторів, зупинить корупцію та прискорить відновлення 🇺🇦 після війни. September 24, 2022

Как пишет Интерфакс-Украина, посол США в Украине Бриджит Бринк ранее по итогам встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко также заявила, что Украине важно прозрачное управление государственными предприятиями согласно стандартам ОЭСР, чтобы она оставалась сильной перед лицом агрессии РФ, особенно "Укрэнерго" и ОГТСУ.

Напоминаем:

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Новым директором Оператора ГТС Украины стал Павел Юзеф Станчак, он заменил на должности уволенного накануне Сергея Макогона.

Наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины" в пятницу, 16 сентября, прекратил полномочия гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона.

В августе ЭП писала, что Министерство энергетики предлагает назначить на должность руководителя "Оператора ГТС" заместителя министра энергетики Николая Колесника вместо Сергея Макогона, возглавляющего компанию с 2019 года.

В распоряжении ЭП также оказалось письмо НАПК главе Наблюдательного совета МГУ, в котором агентство предупреждает о возможном конфликте интересов у Колесника.

Секретариат Энергетического сообщества, участвовавший в сертификации Оператора ГТС Украины, выразил обеспокоенность по поводу контроля Кабмина над ОГТСУ и за проведение корпоративной реформы в регуляторе.

Всемирный банк призвал украинские власти придерживаться процедур корпоративного управления ОЭСР при назначении гендиректора "Оператора ГТС Украины".