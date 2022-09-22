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Макогон планирует обжаловать свое увольнение из ОГТСУ в суде

Четверг, 22 сентября 2022, 14:12 - Анастасия Жарикова

Уволенный с должности главы Оператора ГТС Украины Сергей Макогон готовит иск, чтобы обжаловать это решение.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я категорически не согласен с причинами увольнения. Считаю их манипулятивными, формальными и необоснованными... Поэтому готовлюсь к иску против моего увольнения", – написал он.

Макогон рассказал, что официальными причинами увольнения стало невыполнение решений наблюдательного совета "Магистральные газопроводы Украины" по внедрению новой учетной политики и перевыпуску финансовой отчетности за 2020 год на ее основе.

В то же время, ОГТСУ нашел значительные несоответствия новой учетной политики МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) и предоставил аргументированный ответ МГУ относительно невозможности ее внедрения, так как закон требует вести отчетность в соответствии с МСФО.

Кроме того, независимый аудит показал, что перевыпуск отчетности за 2020 год на базе новой учетной политики приведет к отзыву предварительного заключения и, скорее всего, к предоставлению негативного вывода, что означает, что отчетность не является объективной и не соответствует международным стандартам.

"А это значит для компании, как минимум, невозможность привлекать внешнее финансирование. Обычно в нормальных компаниях НР увольняет менеджмент, если получает отрицательное заключение независимого аудитора. А в МГУ наоборот, имея положительный аудиторский отчет, они требовали его переработать с большой вероятностью получить отрицательный" , – добавил Макогон.

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Напоминаем:

Новым директором Оператора ГТС Украины стал Павел Юзеф Станчак, он заменил на должности уволенного накануне Сергея Макогона.

Наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины" в пятницу, 16 сентября, прекратил полномочия гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона.

Макогон заявил, что узнал об увольнении, находясь в командировке и назвал такие действия МГУ диверсией, которая имеет целью парализовать работу стратегической компании во время войны и начала осенне-зимнего периода.

Сергей Макогон возглавлял ОГТСУ с момента его создания в 2019 году.

В августе ЭП писала, что Министерство энергетики предлагает назначить на должность руководителя "Оператора ГТС" заместителя министра энергетики Николая Колесника вместо Сергея Макогона, возглавляющего компанию с 2019 года.

В распоряжении ЭП также оказалось письмо НАПК главе Наблюдательного совета МГУ, в котором агентство предупреждает о возможном конфликте интересов у Колесника.

Секретариат Энергетического сообщества, участвовавший в сертификации Оператора ГТС Украины, выразил обеспокоенность по поводу контроля Кабмина над ОГТСУ и за проведение корпоративной реформы в регуляторе.

Всемирный банк призвал украинские власти придерживаться процедур корпоративного управления ОЭСР при назначении гендиректора "Оператора ГТС Украины".

ГТС суд
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Экономическая правда
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