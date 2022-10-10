Новости 10 октября: веерные отключения из-за ударов РФ, Украина прекращает экспорт электроэнергии

О веерных отключениях. Стабильное электроснабжение для всех потребителей планируется восстановить в течение нескольких дней, поэтому может понадобиться дополнительное ограничение потребления электричества в виде веерных отключений.

Вследствие ракетных обстрелов россиян по территории Украины веерные отключения будут применяться в четырех областях Украины и столице.

В Киевской области и самой столице в результате российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения, то есть веерные отключения.

Об экспорте электроэнергии. Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.

Об инфляции. Инфляция в Украине в сентябре по отношению к августу выросла на 1,9%, а в годовом измерении выросла до 24,6%.

Об ограничении потребления электричества. Власти призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 в пиковые часы нагрузки.

О потерях РФ на атаки по Украине. Массированные обстрелы россиян по всей территории Украины 10 октября стоили оккупантам около 400-700 млн долларов.

ВИДЕО ДНЯ

Эксклюзивы ЭП



Выход международных бизнесов с российского рынка: есть ли прогресс?

Какие компании уходят из РФ, а какие остаются? В этой статье мы рассматриваем данные разных исследований по присутствию международного бизнеса в России. (укр)

Россия рушит энергоинфраструктуру. Как подготовиться к аварийным отключениям электричества?

Какой вред нанес Украине массовый ракетный обстрел россиян и что нужно приготовить украинцам для спокойного прохождения аварийных отключений. (укр)