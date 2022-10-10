Россияне потратили на атаки по Украине 10 октября $400-700 миллионов - Forbes

Массированные обстрелы россиян по всей территории Украины 10 октября стоили оккупантам около 400-700 млн долларов.

Об этом говорится в оценке Forbes Украина.

Россия за 10 октября выпустили по территории Украины 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника по состоянию на 17:00. Украинские войска сбили более половины ракет - 43 штуки и 13 БПЛА.

Широкий диапазон стоимости обусловлен тем, что пока неизвестно точное количество ракет каждого типа. Сообщалось о типах ракет, которые были выпущены: Х-101, Х-555, Калибр, Искандер, С-300, Торнадо-С.

Оценка в 400-700 млн долл предполагает, что большинство ракет, которые попали, являются дорогими и высокоточными Х-101 и ракетами с тактической дальностью (С-300, Торнадо-С), а остальные были направлены на перегрузку ПВО.

Для расчета стоимости этих ракет издание использовало следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - 13 млн долл, "Калибр" - 6,5 млн долл, "Искандер" - 3 млн долл, "Оникс" - 1,25 млн долл, Х-22 - 1 млн долл, "Точка-У" - 0,3 млн долл. Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов - несколько миллионов долларов.

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Утром 10 октября в центре столицы прогремели несколько взрывов. В результате российской атаки 6 людей погибли и 50 пострадали.

Взрывы также раздавались в других городах Украины: в Днепре, Хмельницком, Житомире, Львове.

За утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата.