В Киеве и области начались веерные отключения - Кличко

В Киевской области и самой столице в результате российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения, то есть веерные отключения.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Частично ограничено электроснабжение промышленным клиентам и части бытовых клиентов Киева и всей области", - заявил Кличко.

По его словам, энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы.

Киевводоканал работает в центре столицы над ликвидацией поврежденной водопроводной сети. Но давление в сети уже нормализовали и потребителям обеспечено водоснабжение.