В Киеве и области начались веерные отключения - Кличко
В Киевской области и самой столице в результате российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения, то есть веерные отключения.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Частично ограничено электроснабжение промышленным клиентам и части бытовых клиентов Киева и всей области", - заявил Кличко.
По его словам, энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы.
Киевводоканал работает в центре столицы над ликвидацией поврежденной водопроводной сети. Но давление в сети уже нормализовали и потребителям обеспечено водоснабжение.
Справка. График аварийных отключений (ГАО) - то же, что люди называют "веерными" отключениями. К этой мере прибегают, когда не хватает ресурса внутренней генерации, импорта и аварийной помощи из соседней энергосистемы.
Графики аварийных отключений вводятся принудительно по команде диспетчеров, чтобы избежать полного отключения от энергоснабжения большого региона или предотвратить автоматическое и неконтролируемое обесточивание региона.ВИДЕО ДНЯ
Отключая часть потребителей на определенное время, диспетчеры сохраняют целостность энергосистемы и обеспечивают ее операционную безопасность.