Веерные отключения будут в четырех областях и Киеве - Шмыгаль

Вследствие ракетных обстрелов россиян по территории Украины веерные отключения будут применяться в четырех областях Украины и столице.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль сообщил, что десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Электроснабжение нарушено практически по всей стране. В 8 регионах есть проблемы с водоснабжением. Правительство вместе со всеми ответственными ведомствами начало реализацию оперативного плана восстановления поврежденных объектов.

Он отметил, что по предварительной информации большинство объектов энергетической инфраструктуры может быть восстановлено уже сегодня, часть заработает завтра. Уже восстановлено энергоснабжение в городе Сумы, идет процесс в Житомире и Харькове.

Сейчас введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Премьер повторно призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы, на несколько дней, пока идет восстановление и ремонтные работы.

"По возможности не включайте наиболее энергозатратные приборы (электрообогреватели, бойлеры, электроплиты, микроволновки, стиральные машины, электрочайники, кофеварки, утюги). Это уменьшит нагрузку на нашу энергосистему и позволит максимально быстро восстановить инфраструктуру", - сообщил премьер.