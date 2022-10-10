Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины.

"Россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины, а также усиливает энергетическое давление на Европейский Союз.

Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы.

Даже после того, как была остановлена ​​Запорожская атомная электростанция, более 7 месяцев находящаяся в российской оккупации, Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии.

Но сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", - пояснили в Минэнерго.

"Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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Экономическая правда