Украинцев призывают ограничить потребление электричества вечером - это уменьшит потребность в отключениях

Власти призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 в пиковые часы нагрузки.

Об этом сообщил председатель энергетического комитета ВРУ Андрей Герус, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Вследствие сегодняшнего обстрела убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", - написал Тимошенко.

"Это будет один из самых сложных вечеров для украинской энергетики", - написал Герус. "В некоторых регионах временно отсутствует электроэнергия, а в некоторых введены графики аварийных отключений (так называемые "веерные отключения")".

Он пояснил, что вечерний пик потребления связан с потреблением домохозяйств. Поэтому использование меньшего количества электроэнергии "существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях".

Герус привел перечень наиболее энергозатратных приборов: электрообогреватели, бойлеры, электроплита, микроволновая печь, стиральная машина, электрический духовой шкаф, лектрочайник (кофеварка), утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер и телевизор.