Стабильное электроснабжение для всех потребителей планируется восстановить в течение нескольких дней, поэтому может понадобиться дополнительное ограничение потребления электричества в виде веерных отключений.

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Единых новостей".

Он рассказал, что практически в половине регионов произошли определенные повреждения критической инфраструктуры. По его словам, понедельник стал беспрецедентным днем, когда такое количество объектов попало под атаку РФ.

В большинстве областей электроснабжение восстановлено полностью или почти полностью, еще в пяти продолжаются восстановительные работы. При этом, подчеркнул Кудрицкий, нельзя сказать, что энергетическая инфраструктура показала слабости - там, где разрушения наибольшие, нужно несколько больше времени для восстановления.

"Ожидаем, что в ближайшие часы и дни сможем восстановить надежное энергоснабжение для всех потребителей", - подчеркнул глава "Укрэнерго".

При этом, предупредил он, веерные отключения могут понадобиться в течение нескольких дней: "Сегодня и, возможно, в несколько следующих дней все же понадобиться дополнительное ограничение потребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, которые работают 24/7, восстановить электросеть и как можно скорее обеспечить надежное электроснабжение".

Это будут контролируемые ограничения потребления, подчеркнул Кудрицкий, и они будут временными - по "несколько часов, не более", и будут осуществлены в полной координации с диспетчерами "Укрэнерго".

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"Это абсолютно стабильный и безопасный для энергосистемы процесс, который призван сохранить баланс в энергосистеме и ускорить восстановление электросетей", - подчеркнул он.





