Маск привлек сооснователя Twitter Дорси к судебному спору с соцсетью

Юристы миллиардера Илона Маска направили ряд повесток в суд по делу о соглашении о приобретении Twitter за 44 млрд долларов, в том числе сооснователю и бывшему исполнительному директору Twitter Джеку Дорси.

Об этом пишет Reuters.

Повестка требует предоставления суду документов, связанных с данными пользователя и системами для идентификации спам-аккаунтов в сети Twitter.

Twitter отказался от комментариев.

Дорси поддержал предложение Маска о приобретении Twitter: ранее они согласились с необходимостью большей прозрачности алгоритма Twitter и предоставления пользователям большего контроля над содержимым, которое они видят.

Компания Twitter подала в суд на Маска, чтобы заставить его завершить сделку по приобретению компании за 44 млрд долл после попытки отказаться от покупки в июле, но позже сам Маск подал встречный иск против компании.

Теперь Дорси следует подать в суд любые документы, которые у него могли быть, начиная с 1 января 2019 года, и связанные с влиянием фейковых или спам-аккаунтов на бизнес и операции Twitter, а также любые системы, которые Twitter использовал или обсуждал, связанные с обнаружением и обозначением учетных записей в качестве спама.

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Претензии Маска к сети Twitter сводятся к тому, что компания использовала "схему" по вводу инвесторов в заблуждение по поводу своих перспектив и намеренно неправильно подсчитывала количество спам-аккаунтов, существенно занижая их количество.

Напомним:

Миллиардер Илон Маск заявил, что может возобновить соглашение по приобретению Twitter, если в компании покажут, как подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.

Миллиардер Илон Маск вызвал главного исполнительного директора Twitter Парага Агравала на публичную дискуссию о проценте ботов на платформе.

Twitter отверг заявления миллиардера Илона Маска в суде штата Делавер (США) о том, что его обманули, чтобы подписать соглашение о приобретении соцсети.

Twitter пытается найти доказательства того, что миллиардер Илон Маск пытался сорвать финансирование соглашения по приобретению соцсети за 44 млрд долларов и изучает его мотивацию по поводу отказа от сделки.

Судья Канцелярского суда Делавера (США) Кэтлин МакКормик обнародовала официальное расписание судебного разбирательства по иску Twitter против Илона Маска за попытку расторгнуть соглашение о покупке компании за 44 млрд долл.

Суд в Делавере (США) решил провести ускоренное рассмотрение разбирательства из-за отказа Илона Маска от покупки Twitter за 44 млрд долларов - оно пройдет в октябре и продлится пять дней.

Twitter подал в суд на генерального директора Tesla, миллиардера Илона Маска, чтобы заставить его завершить приобретение социальной медиа-компании за 44 миллиарда долларов.

9 июля стало известно, что Илон Маск разрывает сделку на 44 млрд долларов на покупку Twitter.

Маск утверждает, что имеет право выйти из соглашения, поскольку Twitter не предоставил ему достаточно информации о бизнесе компании.

Адвокаты Маска обвинили Twitter в том, что он "не предоставил или отказался" передать информацию, которая бы помогла Маску и его команде установить настоящее количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети.

Экономическая правда