Суд в США ускорит рассмотрение отказа Маска от покупки Twitter

Суд в Делавере (США) решил провести ускоренное рассмотрение разбирательства из-за отказа Илона Маска от покупки Twitter за 44 млрд долларов - оно пройдет в октябре и продлится пять дней.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Канцлерский суд американского штата Делавер пошел навстречу Twitter, одобрив ее просьбу ускорить разбирательство по иску к Маску.

По решению судьи Кэтлин МакКормик, разбирательство по иску Twitter в связи с отказом миллиардера от покупки соцсети пройдет в октябре - в течение пяти дней. Twitter просил выделить четыре дня в сентябре.

Маск же просил о рассмотрении в течение 2 недель в феврале.

МакКормик пришла к выводу, что длительная "неопределенность" по поводу судьбы сделки наносит ущерб Twitter.

"Решение знаменует первую победу Twitter по делу, в котором многие юридические эксперты считают, что Маск будет аутсайдером", - пишет агентство.

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Судья заявила, что, требуя проведения разбирательства в феврале 2023 года, адвокаты миллиардера "недооценивают способность суда быстро рассматривать" сложные юридические споры по делам крупных соглашений, добавляет Bloomberg.

Акции Twitter подскочили на 5,4% после решения суда.

Напомним:

Twitter подал в суд на генерального директора Tesla, миллиардера Илона Маска, чтобы заставить его завершить приобретение социальной медиа-компании за 44 миллиарда долларов.

9 июля стало известно, что Илон Маск разрывает сделку на 44 млрд долларов на покупку Twitter.

Маск утверждает, что имеет право выйти из соглашения, поскольку Twitter не предоставил ему достаточно информации о бизнесе компании.

Адвокаты Маска обвинили Twitter в том, что он "не предоставил или отказался" передать информацию, которая бы помогла Маску и его команде установить настоящее количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети.

Экономическая правда