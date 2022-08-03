Twitter ищет доказательства попыток Маска сорвать финансирование сделки на 44 миллиарда долларов

Twitter пытается найти доказательства того, что миллиардер Илон Маск пытался сорвать финансирование соглашения по приобретению соцсети за 44 млрд долларов и изучает его мотивацию по поводу отказа от сделки.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что на этой неделе Twitter направил несколько повесток мировым банкам, таким как Morgan Stanley, соинвесторам соглашения, включая филиал Brookfield Asset Management Inc, и советникам Маска.

Morgan Stanley отказался от комментариев. Brookfield не сразу ответил на запрос о комментарии. Связаться с представителями Маска и Twitter агентству не удалось.

"Повестки требуют документов и сообщений, касающихся соглашения, его финансирования, любой информации о "ботах" или поддельных учетных записях Twitter", - говорится в сообщении.

В Twitter также ищут информацию, что кредиторы, инвесторы и советники говорили друг другу о поведении Маска после подписания соглашения в конце апреля.

"Они подозревают, что за кулисами он сговаривался сорвать все", - сказал Майнор Майерс, профессор Школы права UConn.

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Теодор Киттила, корпоративный судебный юрист из Делавера, сказал, что Twitter пытается определить, что Маск говорил приватно, когда публиковал твиты о том, что он озабочен ботами и фейковыми аккаунтами в Twitter.

Напомним:

Судья Канцелярского суда Делавера (США) Кэтлин МакКормик обнародовала официальное расписание судебного разбирательства по иску Twitter против Илона Маска за попытку расторгнуть соглашение о покупке компании за 44 млрд долл.

Суд в Делавере (США) решил провести ускоренное рассмотрение разбирательства из-за отказа Илона Маска от покупки Twitter за 44 млрд долларов - оно пройдет в октябре и продлится пять дней.

Twitter подал в суд на генерального директора Tesla, миллиардера Илона Маска, чтобы заставить его завершить приобретение социальной медиа-компании за 44 миллиарда долларов.

9 июля стало известно, что Илон Маск разрывает сделку на 44 млрд долларов на покупку Twitter.

Маск утверждает, что имеет право выйти из соглашения, поскольку Twitter не предоставил ему достаточно информации о бизнесе компании.

Адвокаты Маска обвинили Twitter в том, что он "не предоставил или отказался" передать информацию, которая бы помогла Маску и его команде установить настоящее количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети.

Экономическая правда