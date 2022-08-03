Новости 3 августа: ошибочные выплаты в "єПідтримці", Китай блокирует импорт из Тайваня

О деньгах. Среди украинцев, получивших помощь в 6500 грн в рамках программы "єПідтримка", более 25 тысяч человек получили ее ошибочно - они были работниками бюджетных учреждений и не имели права на выплаты

О Пелоси. Китай заблокировал импорт цитрусовых и рыбы из Тайваня, как месть на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, блокировку импорта чипов пока не рассматривали

О пошлинах. В Украине могут ввести дополнительную таможенную пошлину, сейчас в правительстве обсуждают концепцию. В частности, она предусматривает введение 10% сбора на валютообменные операции по покупке всех импортных товаров и услуг.

О ЗАЭС. Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля Международного агентства автономной энергетики – на станции нарушены все возможные принципы безопасности

О валюте. В конце июля НБУ разрешил украинцам покупать безналичный доллар в пределах эквивалента 50 тысяч гривен в месяц с последующим размещением валюты на депозит. ЭП узнала, кто уже предлагает такую услугу и сравнила проценты, курсы и комиссии в разных банках

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В начале августа курс гривни в обменниках существенно вырос по отношению к доллару и евро, приближаясь к официальному от НБУ. Что явилось причиной такого разворота и продолжится ли укрепление гривни.