Запорізька АЕС, окупована росіянами, "повністю вийшла з-під контролю" МАГАТЕ

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю Міжнародного агентства з автономної енергетики – на станції порушені всі можливі принципи безпеки.

Про це очільник агентства ООН з атомної енергетики Рафаель Ґроссі розповів в інтервʼю Associated Press.

За його словами, ситуація в Енергодарі, де розташована АЕС, стає дедалі більш небезпечною з кожним днем.

Ґроссі наголосив, що на станції були порушені всі принципи ядерної безпеки. Крім того, станція знаходиться "в місці, де триває активна війна", поблизу території, тимчасово окупованій Росією.

Фізична цілісність заводу не була дотримана, сказав він, нагадавши про обстріл на початку великої війни, і постійну інформацію про обстріли Запорізької області.

Крім того, ланцюг постачання обладнання та запасних частин був перерваний, "тому ми не впевнені, що завод отримує все, що йому потрібно".

Хоча АЕС окупована росіянами, на ній досі працюють українські співробітники, що призводить до неминучих моментів "тертя" та ймовірного насильства, сказав він. Хоча МАГАТЕ має певні контакти з персоналом, вони "несправні" та "розривчасті", сказав він.

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"Якщо ви зібрали це разом, у вас є каталог речей, які ніколи не повинні відбуватися на будь-якій ядерній установці", — сказав Ґроссі. Він також продовжує наполягати на візиті МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, аби провести оцінку безпеки. Натомість український Енергоатом наголошує, що в цьому зацікавлені саме росіяни, даже візит самого Гендиректора або його представниківможе в очах світової спільноти легітимізувати окупацію станції.

Нагадуємо:

Російські окупанти активно готують візит гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку АЕС: з цього приводу військові разом із представниками Росатома проводять спеціальні наради та спілкуються з МАГАТЕ щодо організації приїзду місії агентства.

У Міжнародному агентстві атомної енергетики планують візит на Запорізьму АЕС, але в Енергоатомі кажуть, що ця заява є спробою потрапити на об’єкт, аби легітимізувати там перебування окупантів.

Територію Запорізької атомної електростанції 4 березня захопили російські війська, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.

В Енергоатомі наголошують, що на сьогодні існує лише один сценарій для окупованої ЗАЕС – це стабільна та надійна її робота в енергосистемі України.





