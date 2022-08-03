Понад 25 тисяч українців отримали 6500 гривень за "єПідтримкою" помилково

Серед українців, що отримали допомогу у 6500 грн в рамках програми "єПідтримка", понад 25 тисяч осіб отримали її помилково – вони були працівниками бюджетних установ і не мали права на виплати.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми "єПідтримка" за період з 7 по 31 березня 2022 року. У реєстрі міститься інформація щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги.

"Було виявлено 25 тисяч 524 особи, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги", – розповів він. Таким чином, помилково була виплачена допомога у 166 млн грн.

На 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки вже повернуто близько 12 млн гривень. З них майже 9 млн грн повернули фізичні особи за результатами вжитих заходів, а ще 3 млн грн – банки у вигляді невикористаної допомоги.

Нагадуємо:

7 липня Кабінет міністрів закінчив всі виплати у 6500 грн в рамках програми єПідтримка, яку запустили у березні – усього виплачено майже 31 млрд грн.

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Термін подання заявок на отримання 6,5 тисячі гривень за програмою єПідтримка закінчився 31 березня.

Програма була доступна для ФОП усіх груп та найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнодержавного страхування та державної служби. Отримати виплати могли резиденти тих областей, де велися чи ведуться бойові дії.