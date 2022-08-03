Офіційний курс "плюс" 10%: у Раді розкрили подробиці додаткового мита для імпортерів

Кабінет міністрів розробляє законопроект про запровадження додаткового збору на купівлю іноземної валюти імпортерами.

Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Тут варто зазначити, що обрана концепція не передбачає додаткових імпортних мит (що складно у адмініструванні), а передбачає запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", — зазначив нардеп.

Наразі імпортери здійснюють купівлю валюти за офіційним курсом Нацбанку, який зафіксовано на новому рівні 36,57 грн за долар. У разі, якщо відповідний законопроект знайде підтримку у парламенті, то фактично курс купівлі валюти імпортерами може зрости до 40,23 грн за долар, адже 3,66 грн вони будуть зобов'язані заплатити до бюджету.

Мета законопроекту не лише у тому, аби збільшити надходження до держказни, але й знизити попит на імпортні товари та послуги серед українців та, відповідно, тиск на міжнародні резерви та стабільність гривні, зазначає Железняк.

"Очікується, що КМУ внесе законопроект в найближчі тижні. Подивилися, що з цього вийде", — додав він.

Напередодні про намір уряду запровадити додаткове мито на імпорт повідомляв міністр фінансів Сергій Марченко.

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"Ми зараз обговорюємо це питання. Така ініціатива може не носити назву додаткового митного збору, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції на купівлю імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому, коли і в якому вигляді буде введено збір - говорити зарано", — заявляв міністр.

Нагадаємо:

Наразі іноземні партнери пообіцяли Україні майже 34 млрд дол фінансової підтримки у формі грантів, кредитів та кредитних гарантій, найбільшу підтримку надають США та ЄС.

З обіцяної суми 12,7 млрд доларів з цієї суми вже надійшло до державного бюджету України. Тільки третина обіцяного фінансування є грантовою, тобто такою, яку нам не доведеться повертати у майбутньому.

При цьому іноземної допомоги наразі не достатньо: вона покриває лише дещо більше половини (52%) потреб державного бюджету з 24 лютого. Низькі надходження фінансування у квітні, травні та першій половині червня змусили НБУ профінансувати дефіцит бюджету на 170 млрд гривень.

Раніше в НБУ пропонували окрім повернення до оподаткування імпорту запровадити додатковий імпортний збір на позиції некритичного імпорту.

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