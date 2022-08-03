Де і за скільки купити безготівкову валюту: перелік

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Наприкінці липня НБУ дозволив українцям купувати безготівковий долар в межах еквівалента 50 тисяч грн на місяць з подальшим розміщенням валюти на депозит. ЕП дізналася, хто вже пропонує таку послугу та порівняла відсотки, курси та комісії в різних банках.

Хоча така послуга зʼявилася у багатьох банках, найбільші українські фінустанови її оминають. Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.

Саме Приватбанк та Ощадбанк є найбільшими в Україні банками за кількістю вкладників. Також ЕП отримала відмову у наданні послуги від Райффайзен банку, Альфа-банку Україна, ПУМБу та Укрсиббанку. Вони всі входять до десятки банків із найбільшою кількістю вкладників.

При цьому, в Райффайзен банку зауважили, що розглядають такі пропозиції, а в Альфа-банку – що валютний депозит можна відкрити, попередньо придбавши валюту в касі.

Де можна придбати безготівкову валюту під депозит і за скільки?

Наразі послуги з придбання для клієнта безготівкової валюти на міжбанку з подальшим відкриттям депозиту пропонує monobank (Універсал банк), А-банк, Укргазбанк, ОТП банк, Таскомбанк, Укрексімбанк та Акордбанк. Водночас цей перелік може бути не вичерпним, адже ЕП звертался до найбільших банків, що входять у топ-20 за вкладами.

Банк Ставки (3 місяці/1 рік) Мінімальна сума вкладу Додаткові комісії Курс (грн/дол) А-банк 0,1%/0,1% 30 доларів немає 37,879 (на 3 серпня) Універсал банк (monobank) 0,1%/0,1% 100 доларів немає 37,5 (на 3 серпня) ОТП 0,01%/0,01% немає 0,3% до курсу міжбанку Курс міжбанку, близько 36,9 Таскомбанк 0,5%/0,9% немає 1) 0,5% комісії за купівлю валюти на міжбанку, але не менше 100 грн; Курс НБУ 36,6 2) за відкриття депозиту терміном 3 місяці – 600 грн, на 1 рік – комісії немає. Укргазбанк 0,15%/1,2% 100 доларів 1) 1% комісії до курсу НБУ Курс НБУ 36,6 2) 0,5% вкладу за конвертацію в валюту, але не менше 100 грн. Укрексімбанк 0,75%/1,5% 1000 доларів 1) 0,3% від суми вкладу, але не менше 150 грн Курс міжбанку, близько 36,9 2) Відкриття рахунку для купівлі валюти на міжбанку 250 грн Акордбанк 1,9%/2,4% немає Комісія за відкриття поточного рахунку в гривні (100 грн) та доларі (20 грн). Разом – 120 грн. Курс міжбанку, близько 36,9

Загальні умови для відкриття депозиту з попередньою конвертацією гривні в валюту такі. Максимальна сума вкладу на місяць – 50 тисяч грн, мінімальний термін – три місяці.

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Більшість банків надають послугу безпосередньо у відділенні та з документів просять стандартний набір: паспорт та ідентифікаційний код. Курс, ставку річних та утримання додаткових платежів банки визначають самостійно.

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Нагадуємо:

Для того, аби збалансувати попит та пропозицію на валютному ринку Національний банк дозволив банкам із 21 липня продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн в еквіваленті.

Це має створити альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.