Помстились за візит Пелосі: Китай заблокував імпорт деяких товарів з Тайваню

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Китай заблокував імпорт цитрусових і риби з Тайваню, у якості помсти на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, блокування імпорту чіпів поки не розглядали.

Про це повідомляє AP.

Обидві сторони не мають офіційних відносин після громадянської війни 1949 року, але пов’язані багатомільярдними діловими зв’язками, особливо у постачаннях процесорних чіпів тайванського виробництва, необхідних китайським заводам, які збирають світові смартфони та іншу електроніку.

Торік двостороння торгівля зросла на 26% до 328,3 мільярда доларів.

Тайвань, який виробляє половину світових процесорів і має технології, з якими не може зрівнятися материкова частина, заявив, що продажі китайським заводам зросли на 24,4% до 104,3 мільярда доларів.

"Глобальна економіка не може функціонувати без чіпів, виготовлених або на Тайвані, або в Китаї", – вказав у звіті Карл Б. Вайнберг з High-Frequency Economics.

Тому після візиту Пелосі до тайваню Пекін обмежився блокуванням імпорту цитрусових і замороженої скумбрії. Ця продукція становить лише частину від загального експорту Тайваню до материкового Китаю.

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Правляча партія вирішила уникнути переривання потоку чіпів та інших промислових компонентів, адже це викликало би шок у хиткій світовій економіці.

Нагадуємо:

Літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок ввечері приземлився у столиці Тайваню Тайбей. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

Китай негайно засудив візит Пелосі, а міністерство закордонних справ заявило, що він завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці.

Пекін пообіцяв вжити заходи у відповідь на візит Пелосі, зазначивши, що наслідки, які випливають з нього, повинні нести США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню".

Китайські державні ЗМІ повідомили, що Народно-визвольна армія країни проводитиме навчання поблизу Тайваню у найближчі дні.