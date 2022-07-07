Новости 7 июля: рынки реагируют на отставку Джонсона, международные резервы Украины снижаются

О нефти. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты поставки нефти в обход РФ – после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум приостановить деятельность на 30 дней.

Об импорте. Кабинет министров отменил перечень товаров критического импорта – для импорта услуг ограничения еще продолжают действовать в частичном объеме.

О Джонсоне. Курс фунта стерлингов укрепился на 0,6% до $1,1994, а биржевой индекс FTSE 250 вырос на 0,9% на фоне новостей об отставке главы британского правительства Бориса Джонсона.

О безвизе. Украину пригласили в Конвенцию о процедуре совместного транзита (NCTS), которую называют "таможенным безвизом" – правительство ожидает, что международное применение начнется в конце этого года

О резервах. По итогам июня международные резервы Украины снизились на 9% – по состоянию на 1 июля резервы, по предварительным данным, составляли 22 756,9 млн долларов США.

Эксклюзивы ЭП

Соучредитель Uklon Сергей Смусь: Водителей стало больше, чем было до войны, а заказов – меньше

Как водители сервиса эвакуировали людей с оккупированных территорий, насколько упали доходы компании в первые месяцы войны и как вооруженные силы Украины влияют на восстановление рынка такси.

ВИДЕО ДНЯ

Между ценностями и деньгами России: кто из самых ценных мировых брендов вляпался

Четыре месяца войны показали, были ли обязательства мировых брендов настоящими, осталась ли их репутация неприкосновенной. Кто из них до сих пор колеблется и несет потери?